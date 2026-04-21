Falleció el fundador de “Mundo Fotográfico”: emotivo mensaje de su nieta para despedirlo

REDACCIÓN ELONCE
Falleció Daniel Eduardo Santini, dueño del reconocido negocio, “Mundo Fotográfico”, la empresa dedicada a la fotografía más antigua de la capital entrerriana y parte de la historia de miles de familias de Paraná.
Falleció en Paraná Daniel Eduardo Santini, conocido como “Lito”, reconocido comerciante y fundador de Mundo Fotográfico, la empresa dedicada a la fotografía, más antigua de la capital entrerriana. Tenía 82 años y dejó una huella en generaciones de vecinos vinculados a la captura de recuerdos.
Santini abrió las puertas de su local el 10 de octubre de 1969, impulsado por su pasión por la fotografía. Desde entonces, desarrolló una trayectoria marcada por el trabajo constante y la dedicación, convirtiéndose en un referente del rubro en la ciudad.
A lo largo de décadas, su negocio funcionó en el mismo inmueble ubicado en calle Uruguay 23, donde se especializó en el revelado de imágenes y la preservación de recuerdos familiares.
Un legado ligado a la memoria
Desde la firma, familiares y allegados recordaron su figura con un sentido homenaje difundido a través de redes sociales. En el mensaje, destacaron su calidad humana y su compromiso con cada trabajo realizado.
“Lito era un señor. De esos que ya no abundan. Detallista en cada trabajo, buena persona en cada gesto, y trabajador como pocos. Construyó mucho más que un negocio. Construyó confianza. Construyó recuerdos para miles de personas. Construyó, sin saberlo, parte de la historia de Paraná”, expresó su nieta.
Asimismo, en el mismo mensaje resaltaron la dimensión de su legado y la huella que dejó en la comunidad. “Hoy nos toca despedirlo. Pero también entendimos algo, y es que alguien que dedicó su vida a guardar recuerdos, a detener el tiempo para otros, jamás se va del todo. Porque hoy, en cada foto, en cada historia revelada, en cada familia que pasó por nuestras manos, sigue estando él”, señalaron.
Finalmente, concluyeron con una reflexión sobre su permanencia simbólica: “Y mientras exista una imagen que emocione, una memoria que se quiera guardar, Lito va a seguir ahí”.
De esta manera, Santini fue despedido como una figura emblemática del comercio local y un referente en el arte de capturar y preservar momentos, cuyo legado continuará presente en la memoria de la ciudad.