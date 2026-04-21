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Salario mínimo 2026: nueva escala y su impacto en planes sociales

El salario mínimo 2026 se actualiza con subas mensuales hasta agosto y redefine el acceso a planes sociales y prestaciones clave en todo el país.

21 de Abril de 2026
Salario Mínimo en mayo.
Salario Mínimo en mayo. Foto: Archivo Elonce.

El salario mínimo 2026 se actualiza con subas mensuales hasta agosto y redefine el acceso a planes sociales y prestaciones clave en todo el país.

El salario mínimo 2026 vuelve a ubicarse en el centro de la escena económica tras la confirmación de un nuevo esquema de aumentos escalonados que comenzó a aplicarse en mayo. Con esta actualización, el haber básico asciende a $363.000, luego de haber alcanzado los $357.800 en abril, en una dinámica que busca acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo.

 

La medida fue oficializada mediante la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, luego de que no se lograra consenso entre representantes sindicales y empleadores. Ante este escenario, la definición quedó en manos de la autoridad del organismo, que avanzó con un esquema de incrementos mensuales consecutivos.

 

 

El ajuste de mayo implica una suba de $5.200 respecto al mes anterior y marca el inicio de un cronograma que continuará hasta agosto. En total, el aumento acumulado en este período será de $24.200, consolidando una tendencia de incrementos progresivos en el ingreso mínimo.

 

Escala de aumentos y evolución mensual

 

El esquema previsto establece subas mes a mes que oscilan entre los $4.400 y $5.400. Tras el incremento de mayo, el salario mínimo continuará en junio con un valor de $367.800, en julio alcanzará los $372.400 y finalmente en agosto llegará a $376.600.

 

Este mecanismo de actualización busca evitar saltos bruscos y otorgar cierta previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores. Además, permite ajustar gradualmente los ingresos frente a un contexto inflacionario que continúa siendo un desafío para la economía argentina.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

En paralelo, también se actualizarán los valores para trabajadores jornalizados. El precio de la hora se incrementará progresivamente hasta ubicarse en $1.883 en agosto, en línea con la evolución del salario mínimo mensual.

 

Impacto en planes sociales y programas estatales

 

El salario mínimo 2026 no solo establece un piso para los trabajadores registrados, sino que también funciona como referencia para múltiples programas sociales. Uno de los casos más relevantes es el de las Becas Progresar, cuyo acceso depende de que los ingresos del grupo familiar no superen tres veces el SMVM.

 

Cada actualización del salario mínimo redefine así el universo de beneficiarios. Esto implica que algunas personas pueden quedar incluidas dentro de los requisitos, mientras que otras podrían perder el acceso al superar el nuevo umbral establecido.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Además, distintos planes sociales y asignaciones toman este indicador como base para fijar montos y condiciones. Por eso, su evolución tiene un impacto directo en el sistema de asistencia estatal y en millones de personas que dependen de estas políticas públicas.

 

Prestación por desempleo y variables económicas

 

Otro de los aspectos donde incide el salario mínimo es en la prestación por desempleo, administrada por la ANSES. Este beneficio se calcula en base al 75% del mejor salario percibido durante los seis meses previos al despido, aunque está sujeto a límites vinculados al SMVM, según publicó Iprofesional.

 

Con cada actualización del salario mínimo, se modifican automáticamente los pisos y topes de esta prestación, lo que repercute en los montos que perciben los beneficiarios. Durante el período de cobro, además, se mantienen derechos como asignaciones familiares, cobertura de salud y acceso a beneficios complementarios.

 

La duración del seguro de desempleo depende de los aportes previos del trabajador, con un esquema que va desde 2 hasta 12 cuotas según los años de contribución al sistema.

Temas:

salario mínimo Sueldo planes Prestación por Desempleo
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