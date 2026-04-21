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Para gestionar el nuevo DNI, oficinas del Registro Civil de Paraná atenderán en horario extendido

En el marco de la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad, con datos biométricos en Argentina, el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas empezó en Paraná una prueba piloto que busca extender el horario de atención al ciudadano.

21 de Abril de 2026
Registro Civil de Paraná
Registro Civil de Paraná

En el marco de la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad, con datos biométricos en Argentina, el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas empezó en Paraná una prueba piloto que busca extender el horario de atención al ciudadano.

El director del Registro, Luciano Fetolini, indicó que "para realizar los trámites hay que sacar previamente un turno en el Centro de Documentación Rápida (CDR), donde hemos ampliado la atención hasta las 14". Es una medida que se está implementando como prueba piloto en la oficina de Paraná.

 

En este marco, se informó que una vez asignado el turno la persona debe concurrir el día asignado con la constancia de turno y el DNI anterior, si se tiene. El costo de trámite DNI (Trámite común o regular) $10.000.- Trámite DNI Express $26.0000. Trámite DNI Extranjero (regular): $20.000.- express extranjero no está disponible.

 

Características del nuevo DNI

 

El nuevo DNI cuenta con la incorporación de un chip biométrico y nuevas capas de seguridad. El objetivo es proteger mejor los datos personales y agilizar la validación de identidad en un país cada vez más digitalizado.

 

El rediseño cuenta con una tarjeta de policarbonato multi capa, más resistente y más difícil de ser falsificada. A nivel visual, suma hologramas actualizados y grabados láser, junto a símbolos nacionales como el escudo, la escarapela, el Sol de Mayo y el mapa bicontinental. Se mantiene también la identificación bajo el sistema Mercosur y la autoridad del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

 

Temas:

DNI Registro Civil
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