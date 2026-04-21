Lluvias de la semana pasada en Entre Ríos: las localidades afectadas con más de 130 milímetros

REDACCIÓN ELONCE
Las lluvias en Entre Ríos durante la última semana dejaron acumulados elevados en gran parte del territorio y afectaron la cosecha. Según la Bolsa de Cereales, varias localidades superaron los 130 milímetros.
Las lluvias en Entre Ríos durante la última semana provocaron acumulados significativos en gran parte de la provincia y generaron complicaciones tanto en la actividad agrícola como en la circulación urbana, de acuerdo con el informe difundido por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
Según el relevamiento, las precipitaciones registradas desde mediados de abril superaron ampliamente los valores habituales, con numerosos distritos que alcanzaron cifras superiores a los 100 milímetros. Este escenario impactó directamente en el desarrollo de la cosecha de soja, que avanzó de manera muy limitada.
La entidad advirtió que, debido a la frecuencia e intensidad de las lluvias en la primera quincena del mes, se registraron muy pocos días aptos para la recolección. En ese contexto, se estimó que apenas el 1% del área sembrada fue cosechada a nivel provincial, un valor similar al registrado el año pasado para la misma fecha.
Localidades con mayores registros de lluvias
El informe de la Red de Centrales Meteorológicas Automáticas detalló que el mayor acumulado se registró en Altamirano Norte, donde las precipitaciones alcanzaron los 180 milímetros.
En segundo lugar se ubicó Alcaraz, con 166,2 milímetros, seguido por Mojones, con 165,6 milímetros, y Cerrito, con 153,6 milímetros. Estos valores reflejaron la intensidad del fenómeno climático en distintas zonas del territorio entrerriano.
También se destacaron Hernandarias, con 149,2 milímetros; Etchevehere, con 148,6 milímetros; Villa San Marcial, con 147,2 milímetros; y Basavilbaso, con 139,8 milímetros acumulados en los últimos días.
Consecuencias en el territorio y la producción
Más abajo en el ranking se ubicaron Crucecita Tercera, con 135 milímetros, y Crespo, con 131,8 milímetros. En todos los casos, los registros evidenciaron una situación de exceso hídrico que afectó diferentes actividades.
Los datos expuestos por la Bolsa de Cereales reflejaron la magnitud de las lluvias, en un contexto marcado por anegamientos temporarios, dificultades para transitar en caminos rurales y complicaciones en calles urbanas.
Además, la persistencia de las precipitaciones condicionó el avance de la campaña agrícola, particularmente en la soja, donde los productores enfrentaron demoras y mayores desafíos logísticos para continuar con la cosecha.