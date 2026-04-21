Se produjo un choque en cadena en calle Don Bosco de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un triple choque ocurrió en horas del mediodía de este martes en la intersección de calle Don Bosco y Sudamérica, de Paraná. No se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron significativos, especialmente en uno de los vehículos involucrados.
Un triple choque ocurrió en horas del mediodía de este martes en la intersección de calle Don Bosco y Sudamérica, de Paraná. No se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron significativos, especialmente en uno de los vehículos involucrados.
Según se informó, el auto más afectado fue un Volkswagen Gol rojo. Su conductora, María, dialogó con Elonce y expresó: “Me encuentro bien de salud, estoy un poco nerviosa por la situación”.
Sobre cómo ocurrió el accidente, detalló: “Estaba parada detrás de un auto que estaba esperando también, porque había otro auto adelante estacionado en doble fila. Estábamos parados esperando que circulara el auto, vino una camioneta y me llevó por delante. Supuestamente, dijo el conductor, le fallaron los frenos”. El impacto generó un choque en cadena: la camioneta chocó al Gol y éste, a otro vehículo que estaba adelante.
María explicó que logró dialogar con los demás conductores y expresó que “pudimos hablar y arreglar todo. Ellos se fueron, pero yo no puedo porque realmente los daños en mi auto fueron muy grandes. No se puede mover el vehículo en esas condiciones”.
En el auto viajaba también Soledad, su compañera de trabajo. Ambas son docentes de la ciudad de Viale y habían viajado a Paraná para asistir a una capacitación del Plan de Alfabetización.
“Veníamos con precaución, veníamos con cinturones puestos. Paramos porque había autos estacionados adelante. Alcanzamos a frenar tomando la distancia correspondiente”, mencionó. Sin embargo, la camioneta que venía detrás no logró detenerse: “Nos chocó y nos hizo chocar al auto que estaba delante nuestro”.
La conductora del auto también reflexionó sobre lo sucedido: “No he tenido ningún accidente con el auto, siempre tomo las precauciones necesarias, pero siempre hay gente que realmente no es así, que manejan con imprudencia”. También cuestionó el accionar del conductor de la camioneta: “Como es un cruce de calles, realmente tendría que haber parado del otro lado de la senda peatonal, no hubiera tenido que seguir, más viendo que estaban los otros autos ahí parados”. Elonce.com