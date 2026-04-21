Detectaron cocaína en dos niños internados y alertan por casos crecientes

Dos menores fueron atendidos en un hospital con cuadros distintos y estudios confirmaron presencia de droga. Profesionales advirtieron que la problemática se repite con mayor frecuencia.
Dos niños pequeños permanecen internados en un hospital de Rosario luego de que estudios médicos detectaran rastros de cocaína en sus organismos. Se trata de un nene de dos años y un bebé de un año, cuyos casos no estuvieron vinculados entre sí, pero generaron preocupación entre profesionales de la salud.
El primero de los menores ingresó con un cuadro de hiperactividad y llanto persistente, mientras que el segundo fue atendido tras presentar convulsiones. Ambos permanecieron bajo observación médica, con evolución favorable.
Desde el equipo de salud indicaron que situaciones de este tipo comenzaron a registrarse con mayor frecuencia, lo que encendió alertas en el ámbito pediátrico y social.
Testimonio familiar y primeros estudios
En relación al niño de dos años, su tía relató que el menor llegó en condiciones preocupantes tras haber estado al cuidado de su padre. “Me lo trajo (el padre) en pañales, con el frío que hacía, y me lo entrega: el nene estaba muy hiperactivo, no paraba de llorar, estaba con el cuerpo duro”, describió.
Según explicó, el padre le había indicado que el pequeño “había llorado toda la noche” y que “no lo podía controlar”. Ante esta situación, la familia decidió trasladarlo al hospital, donde confirmaron que “el primer análisis de orina dio positivo de cocaína”.
La mujer agregó que “el bebé está estable, está en observación, pero pudo ser uno más de los chicos que están matando”, en referencia a la gravedad de estos episodios.
Convulsiones y detección de sustancia
El otro caso correspondió a un bebé de un año que ingresó con convulsiones. Desde el hospital informaron que “Estudios complementarios fueron normales pero se solicitó un examen tóxico de orina que dio positivo para cocaína”.
Asimismo, detallaron que el menor “permanece en la guardia en buen estado de salud con abordaje interdisciplinario del equipo del hospital, de acuerdo a estos casos y como lo indica el protocolo vigente”.
Ambos niños continuaron bajo seguimiento médico, mientras se avanzaba en la intervención de equipos sociales.
Un problema social en crecimiento
Profesionales de la salud señalaron que este tipo de situaciones dejó de ser excepcional y comenzó a repetirse en distintos efectores. “Ya no son casos excepcionales”, advirtieron desde hospitales de la ciudad.
Especialistas explicaron que la presencia de drogas en niños puede darse por diferentes vías, como la lactancia, la exposición en ambientes donde se manipulan sustancias o incluso la administración directa “para calmarlos”.
En ese marco, remarcaron la necesidad de generar estadísticas y políticas preventivas, al tiempo que alertaron que “sin dudas hay un subregistro de casos y solo llegan los más complicados o los que detectamos en estudios de rutina”. (La Capital)