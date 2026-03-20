Nuevo homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado en el pecho tras una discusión en la calle

El hecho ocurrió en Paraná tras una discusión entre dos hombres. La víctima fue trasladada al hospital, donde falleció por una herida de arma blanca: tenía una navaja incrustada en el pecho. El agresor fue detenido minutos después y se confirmó que posee frondoso prontuario.
Un hombre murió tras ser apuñalado tras una discusión en Paraná, en un hecho ocurrido este viernes por la mañana en la intersección de avenida Laurencena y calle Dorrego.
La víctima fue identificada como Luis Alberto Padilla, de 30 años, domiciliado en barrio Macarone.
Según se informó, personal policial de comisaría octava acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró al hombre tendido en la calle con un arma blanca incrustada en el pecho.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho se produjo en el marco de una discusión. Padilla se encontraba junto a su pareja cuando se hizo presente la expareja de la mujer, identificado como Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, de 32 años. Tras una riña, el agresor atacó a la víctima con un cuchillo o navaja y luego se dio a la fuga.
El hombre herido fue trasladado de urgencia al hospital San Martín, donde ingresó con una grave lesión en el tórax. Según el parte médico, la herida le perforó el corazón, lo que provocó una hemorragia fatal. Padilla falleció mientras era intervenido quirúrgicamente.
Detención del sospechoso
En tanto, personal policial logró localizar y detener a Ledheros en inmediaciones del Colegio Nacional, en la zona de calles Buenos Aires y Garay.
El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.
Fuentes policiales confirmaron que Lederhos posee un extenso por violencia de género y delitos contra la propiedad.
El caso es investigado como homicidio y se busca determinar las circunstancias completas del hecho. La causa está en manos de la fiscal Valeria Vilchez.