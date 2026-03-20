Mosquitos: algunos de los mejores trucos caseros para combatirlos y evitar picaduras

Con la combinación de temperaturas templadas y la humedad, los mosquitos vuelven a invadir los hogares. Trucos caseros simples y efectivos para mantenerlos alejados y prevenir picaduras.
Con la suba de las temperaturas y la humedad, los mosquitos volvieron a decir presente en buena parte del país. Además de ser molestos, los mosquitos pueden transmitir enfermedades como el dengue, por lo que es clave tomar medidas de prevención dentro y fuera del hogar.
Si bien existen repelentes industriales, también hay varios trucos caseros que pueden ayudar a mantenerlos alejados de forma efectiva.
Trucos caseros: plantas que actúan como repelente
Algunas plantas desprenden aromas que los mosquitos detestan:
- Citronela
- Lavanda
- Albahaca
- Romero
Ubicarlas cerca de ventanas, balcones o puertas puede funcionar como una barrera natural.
Limón y clavo de olor, el clásico infalible
Es uno de los métodos más populares:
Cómo hacerlo:
Cortar un limón al medio.
Clavar varios clavos de olor en la pulpa.
Colocar en ambientes o mesas de luz.
El aroma actúa como repelente natural.
Velas caseras repelentes
Las velas con aceites esenciales (citronela, eucalipto o lavanda) ayudan a mantener alejados a los mosquitos, especialmente en espacios abiertos como patios o balcones.
Evitar el agua estancada
Es la medida más importante para prevenir la proliferación:
- Vaciar recipientes con agua
- Limpiar canaletas
- Cambiar el agua de floreros
- Tapar tanques
Los mosquitos se reproducen en agua quieta.
Repelente casero para la piel
Se puede preparar una mezcla simple:
- Agua
- Alcohol
- Unas gotas de aceite esencial (citronela o eucalipto)
Aplicar sobre la piel (evitando ojos y mucosas).
Ventiladores: un aliado inesperado
Los mosquitos son insectos débiles para volar. Usar ventiladores dificulta que se acerquen, especialmente durante la noche.
Aromas que ayudan a alejarlos
Además de las plantas, ciertos olores funcionan como barrera:
- Vinagre
- Ajo
- Café (quemado o molido)
Cuándo reforzar los cuidados
En momentos de mayor circulación de mosquitos —sobre todo al amanecer y al atardecer— conviene intensificar las medidas de prevención y usar repelentes más efectivos si es necesario.
Con pequeños cambios y soluciones caseras, es posible reducir notablemente la presencia de mosquitos en casa. La clave está en combinar métodos y, sobre todo, evitar los criaderos para cortar el problema de raíz.