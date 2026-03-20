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Sociedad Medidas de prevención

Mosquitos: algunos de los mejores trucos caseros para combatirlos y evitar picaduras

Con la combinación de temperaturas templadas y la humedad, los mosquitos vuelven a invadir los hogares. Trucos caseros simples y efectivos para mantenerlos alejados y prevenir picaduras.

20 de Marzo de 2026
Pican y pican los mosquitos.
Pican y pican los mosquitos. Foto: (Archivo).

Con la combinación de temperaturas templadas y la humedad, los mosquitos vuelven a invadir los hogares. Trucos caseros simples y efectivos para mantenerlos alejados y prevenir picaduras.

Con la suba de las temperaturas y la humedad, los mosquitos volvieron a decir presente en buena parte del país. Además de ser molestos, los mosquitos pueden transmitir enfermedades como el dengue, por lo que es clave tomar medidas de prevención dentro y fuera del hogar.

 

Si bien existen repelentes industriales, también hay varios trucos caseros que pueden ayudar a mantenerlos alejados de forma efectiva.

 

Trucos caseros: plantas que actúan como repelente

 

Algunas plantas desprenden aromas que los mosquitos detestan:

  • Citronela
  • Lavanda
  • Albahaca
  • Romero

Ubicarlas cerca de ventanas, balcones o puertas puede funcionar como una barrera natural.

 

 

Limón y clavo de olor, el clásico infalible

 

Es uno de los métodos más populares:

 

Cómo hacerlo:

Cortar un limón al medio.

Clavar varios clavos de olor en la pulpa.

Colocar en ambientes o mesas de luz.

 

El aroma actúa como repelente natural.

 

Velas caseras repelentes

 

Las velas con aceites esenciales (citronela, eucalipto o lavanda) ayudan a mantener alejados a los mosquitos, especialmente en espacios abiertos como patios o balcones.

 

Evitar el agua estancada

 

Es la medida más importante para prevenir la proliferación:

  • Vaciar recipientes con agua
  • Limpiar canaletas
  • Cambiar el agua de floreros
  • Tapar tanques

Los mosquitos se reproducen en agua quieta.

 

Repelente casero para la piel

 

Se puede preparar una mezcla simple:

  • Agua
  • Alcohol
  • Unas gotas de aceite esencial (citronela o eucalipto)

Aplicar sobre la piel (evitando ojos y mucosas).

 

Ventiladores: un aliado inesperado

 

Los mosquitos son insectos débiles para volar. Usar ventiladores dificulta que se acerquen, especialmente durante la noche.

 

Aromas que ayudan a alejarlos

 

Además de las plantas, ciertos olores funcionan como barrera:

  • Vinagre
  • Ajo
  • Café (quemado o molido)

 

Cuándo reforzar los cuidados

 

En momentos de mayor circulación de mosquitos —sobre todo al amanecer y al atardecer— conviene intensificar las medidas de prevención y usar repelentes más efectivos si es necesario.

 

Con pequeños cambios y soluciones caseras, es posible reducir notablemente la presencia de mosquitos en casa. La clave está en combinar métodos y, sobre todo, evitar los criaderos para cortar el problema de raíz.

Temas:

mosquitos repelente temperaturas Prevención
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