Subió el precio del gas envasado: la garrafa de 10 kilos ronda los 20 mil pesos

El precio del gas envasado registra nuevos aumentos y genera preocupación entre los usuarios. En los últimos días, las garrafas volvieron a subir y ya se posicionan por encima de los valores que se manejaban a comienzos de año.

Actualmente, la garrafa de 10 kilos ronda los 20 mil pesos, la de 15 kilos alcanza los 30 mil y la de 45 kilos se ubica en torno a los 74 mil. Se trata de valores que reflejan una tendencia alcista sostenida.

En la última semana, el gas tuvo un incremento significativo: la garrafa de 10 kilos aumentó 2 mil pesos, en lo que representa el tercer ajuste en lo que va de 2026.

Aumentos y expectativas

Desde el sector advierten que los precios del gas podrían seguir en aumento en las próximas semanas. La evolución del valor internacional del petróleo aparece como uno de los principales factores que inciden en los costos.

A diferencia de otros períodos, donde los ajustes eran más moderados, en esta oportunidad se registran subas más marcadas. Esto genera incertidumbre en el mercado y en los consumidores.

Garrafas de 10 kilos.

El escenario internacional, atravesado por conflictos que impactan en el precio del crudo, se presenta como una variable clave para entender la dinámica actual.

Caída del consumo

En paralelo, el aumento del gas también se refleja en los hábitos de consumo. Según datos relevados en el sector, las ventas cayeron entre un 7 y un 10 por ciento en comparación con el año pasado.

Además, se observa un cambio en la forma de pago, con un incremento en las consultas para abonar en cuotas. Este comportamiento refleja el impacto del precio en la economía cotidiana.

También se percibe un uso más cuidadoso del recurso, con usuarios que ajustan su consumo frente a los aumentos sostenidos del gas.