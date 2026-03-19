Paso a paso, cómo acceder a la jubilación con la nueva moratoria de ANSES

La nueva moratoria de ANSES ofrece una oportunidad clave para aquellos trabajadores que no han completado los 30 años de aportes requeridos para acceder a la jubilación. El organismo previsional implementó un plan de pagos que permitirá a muchas personas regularizar su situación y acceder al sistema jubilatorio. Este plan está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y a hombres de 55 a 64 años, con el fin de que los trabajadores puedan ordenar su situación previsional de manera anticipada y evitar complicaciones en el futuro.

El programa aplica a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas, y fue establecido por la Ley 27.705. Permite regularizar aportes desde los 18 años de edad hasta marzo de 2012, abriendo una oportunidad para aquellos que aún no han completado los años de trabajo necesarios para acceder a la jubilación. Según la ANSES, este plan busca que los trabajadores puedan acceder a la jubilación a tiempo, sin las dificultades que genera la falta de aportes.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo tramitar la moratoria de ANSES

Para acceder a la moratoria, el primer paso es ingresar a Mi ANSES y consultar el historial laboral para verificar los años de aportes registrados. Si se ha trabajado como autónomo o monotributista, se debe revisar ese período a través del Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM), dependiente de la ARCA.

Una vez consultado el historial, se debe ingresar a la opción “Solicitud de Prestaciones” dentro del portal de ANSES y seleccionar “Plan de pago de deuda previsional para trabajadores”. El sistema permitirá elegir los períodos a cancelar y generará un Volante Electrónico de Pago (VEP). Luego de realizar el pago, el mes se acreditará automáticamente al sistema. Además, se puede solicitar un turno en ANSES para recibir asesoramiento personalizado en cualquiera de sus oficinas.