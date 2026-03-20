Bancarios rechazaron el cierre de la Agencia del Banco Central en Paraná

La Asociación Bancaria de Paraná cuestionó la decisión del BCRA de cerrar la agencia local. Advirtió que afectará puestos de trabajo y el funcionamiento regional.
La Asociación Bancaria Seccional Paraná expresó su rechazo a la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de avanzar con el cierre de Agencias Regionales, entre ellas la ubicada en la capital entrerriana, y advirtió sobre el impacto en los trabajadores y en el funcionamiento del sistema financiero.
A través de un comunicado oficial, el gremio señaló que la medida fue comunicada “de manera intempestiva y sin instancias previas de diálogo”, y cuestionó que se haya adoptado sin considerar la realidad operativa de cada región.
Desde la entidad sindical remarcaron que la Agencia Paraná cumple un rol estratégico, ya que tiene alcance en toda la provincia de Entre Ríos y en el centro y norte de Santa Fe, garantizando la operatoria y la logística del efectivo en esas jurisdicciones.
En ese sentido, sostuvieron que su cierre podría afectar el normal desenvolvimiento del sistema financiero regional, además de modificar el esquema operativo histórico del Banco Central.
Asimismo, indicaron que la agencia local no representa un costo operativo significativo dentro de la estructura del organismo, por lo que consideraron que la decisión no responde exclusivamente a criterios de eficiencia.
Advertencias por posibles cambios operativos
El comunicado también alertó que la medida podría derivar en una creciente externalización de funciones vinculadas al traslado y manejo de efectivo, trasladando esas tareas a empresas transportadoras de caudales.
Según advirtieron, este esquema implicaría mayores costos para el sistema financiero, que podrían trasladarse a los usuarios o impactar en los balances de las entidades bancarias.
Desde la Asociación Bancaria señalaron que estos cambios podrían modificar el rol del Banco Central en materia operativa, generando consecuencias a mediano y largo plazo.
Preocupación por el empleo
El gremio manifestó especial preocupación por la situación de los trabajadores, al señalar que la decisión podría implicar traslados compulsivos, desarraigo familiar o eventuales desvinculaciones.
“Se afectan derechos laborales básicos que esta organización sindical ha defendido históricamente”, indicaron en el documento.
En ese marco, informaron que se encuentran en contacto con los trabajadores de la agencia local y que articularán acciones junto al Secretariado Nacional del sindicato para resguardar los puestos de trabajo.
Finalmente, la seccional Paraná exhortó a las autoridades del Banco Central a revisar la medida y abrir instancias de diálogo que permitan encontrar soluciones sin afectar a los empleados.