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El INDEC dará a conocer este viernes el PBI del 2025

El INDEC dará a conocer este viernes el crecimiento total de la economía en el último año; el último dato arrojó un alza en la medición interanual y mensual.

20 de Marzo de 2026
Este viernes se conoce el índice del PBI
Este viernes se conoce el índice del PBI

El INDEC dará a conocer este viernes el crecimiento total de la economía en el último año; el último dato arrojó un alza en la medición interanual y mensual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este viernes el dato del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que abarca el período octubre-diciembre.

 

El informe permitirá conocer el crecimiento real de la economía de Argentina durante todo el año, en un contexto de recuperación tras meses de caída.

 

Según el último dato disponible, correspondiente al tercer trimestre, el PBI registró una suba del 3,3% interanual y del 0,3% respecto al trimestre anterior, lo que reflejó una leve mejora tras la contracción observada entre abril y junio.

 

Con estos resultados, la economía acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año, a la espera de los datos finales que se conocerán con la publicación oficial del organismo.

 

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