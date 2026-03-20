El INDEC dará a conocer este viernes el PBI del 2025

Este viernes se conoce el índice del PBI

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este viernes el dato del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que abarca el período octubre-diciembre.

El informe permitirá conocer el crecimiento real de la economía de Argentina durante todo el año, en un contexto de recuperación tras meses de caída.

Según el último dato disponible, correspondiente al tercer trimestre, el PBI registró una suba del 3,3% interanual y del 0,3% respecto al trimestre anterior, lo que reflejó una leve mejora tras la contracción observada entre abril y junio.

Con estos resultados, la economía acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año, a la espera de los datos finales que se conocerán con la publicación oficial del organismo.