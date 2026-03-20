Robo millonario en Victoria: detienen al segundo sospechoso en Buenos Aires

La investigación por el robo millonario ocurrido en Victoria sumó un nuevo avance en las últimas horas, con la confirmación de la detención del segundo sospechoso vinculado al hecho. El caso había generado preocupación en la ciudad por la violencia con la que actuaron los atacantes.

El episodio tuvo lugar durante la madrugada del 24 de enero, cuando dos personas ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle América, entre Dorrego y Gobernador Sola. Allí sorprendieron a un hombre de 44 años y a su grupo familiar, que se encontraban dentro del domicilio.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho en Victoria, los delincuentes actuaron con rapidez y bajo amenazas, utilizando al menos un arma de fuego para intimidar a las víctimas y controlar la situación dentro de la casa.

Un robo que generó conmoción

Una vez reducida la familia, los asaltantes lograron acceder a una caja fuerte ubicada en el interior de la vivienda. Desde allí sustrajeron una suma de dinero estimada en alrededor de 20 millones de pesos.

Tras concretar el robo, los autores escaparon del lugar sin ser detenidos en ese momento. Si bien no se registraron personas lesionadas, el impacto emocional en las víctimas fue significativo debido a la violencia del episodio en Victoria.

Indeti-kit del segundo sospechoso del robo en Victoria.

A partir de la denuncia, se desplegó un operativo policial en la zona y comenzaron las tareas investigativas, con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.

Avances en la investigación

Con el paso de las semanas, la investigación permitió avanzar sobre distintas líneas y reunir pruebas que apuntaban a dos sospechosos. A comienzos de febrero, uno de ellos fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires.

El primer sospechoso fue detenido en febrero.

En las últimas horas, se confirmó que el segundo implicado también fue localizado en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un hombre de 30 años, de nacionalidad venezolana, que ya se encontraba detenido en el marco de otra causa.

En este caso, estaba alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense por una investigación vinculada a la tenencia ilegal de arma de guerra, mientras sobre él pesaba un pedido de detención por el hecho ocurrido en Victoria.

Situación judicial y próximos pasos

Según se informó, el detenido presenta características que coinciden con el retrato hablado elaborado a partir de los testimonios de las víctimas, lo que refuerza su vinculación con la causa.

Actualmente, se aguarda el oficio judicial correspondiente para avanzar con su traslado desde Buenos Aires hacia Entre Ríos, donde quedará a disposición de la Justicia local.

De esta manera, la investigación por el robo en Victoria continúa su curso, con los dos principales sospechosos identificados y detenidos, mientras se avanza en el proceso judicial para esclarecer completamente lo sucedido.