Quedó firme la condena al policía que mató a un joven en Gualeguaychú

El sargento de la Policía de Gualeguaychú, Mauricio Javier Gómez, sufrió un nuevo revés judicial luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara la impugnación extraordinaria presentada por su defensa para intentar revertir su condena.

Según el fallo, fechado el 16 de marzo, la resolución fue firmada por los vocales Daniel Omar Carubia y Claudia Mizawak, mientras que Leonardo Portela se abstuvo. De esta manera, quedó firme la sentencia que lo condenó a 17 años de prisión por el homicidio de Iván Pérez, ocurrido en 2019.

El policía ya contaba con la confirmación de la Cámara de Casación de Concordia, que había ratificado la pena impuesta tras el juicio por jurados. La primera condena había sido dictada por un jurado popular de Gualeguaychú, que lo encontró culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, publicó Uno.

El hecho

El hecho ocurrió el 9 de octubre de 2019, en el barrio Molinari de Gualeguaychú. En el marco de una persecución policial, Gómez disparó con su arma reglamentaria 9 milímetros a una distancia aproximada de 100 metros contra el joven Iván Pérez, de 24 años. El proyectil impactó en la nuca de la víctima, que murió en el lugar.

Iván Pérez, víctima de homicidio en Gualeguaychú

El caso fue considerado de “gatillo fácil” y tuvo un primer juicio en 2021 que se declaró estancado al no alcanzarse la unanimidad del jurado. Posteriormente se realizó un nuevo proceso con otro jurado popular, que finalmente emitió el veredicto de culpabilidad en diciembre de 2023.

El recurso rechazado

En su planteo, la defensa -que recientemente cambió de abogado y ahora está a cargo de José Ostolaza- cuestionó la sentencia al sostener que carecía de razonabilidad y vulneraba el derecho de defensa. Entre otros puntos, objetó que no se permitiera utilizar filmaciones del primer juicio para evidenciar supuestas contradicciones en los testimonios.

Sin embargo, el máximo tribunal provincial descartó estos argumentos. En la resolución se indicó: "No es posible entender en modo alguno que estemos en presencia de un fallo 'arbitrario' como lo anunció el recurrente".

Asimismo, concluyó: "No advirtiendo vicios en la sentencia recurrida que permitan teñirla de arbitrariedad, sino que, por el contrario, el fallo casatorio luce racional y ajustado a derecho, deviene evidentemente improcedente el recurso bajo examen".

Con esta decisión, el STJ confirmó en todas sus partes la sentencia de Casación, dejando firme la condena a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo para Gómez.

El rechazo de la defensa

Alfredo Vitale que se desempeñaba como abogado defensor del sargento de la Policía, Mauricio Gómez, calificó como "arbitrario" el nuevo fallo que deja firme la condena a 17 años de prisión efectiva.

Vitale expresó a R2820 que "este fallo es totalmente arbitrario y convalida todas las arbitrariedades y nulidades surgidas desde el segundo juicio por jurados populares" contra Gómez.

Si bien Vitale confirmó que renunció a la defensa de Mauricio Gómez y que José Ostolaza será el nuevo abogado, dejó algunos cuestionamientos sobre cómo trascendió el fallo del máximo organismo jurídico.

"La Fiscalía de Gualeguaychú comunicó sobre la sentencia de la Sala Penal del STJER. Pero llama la atención que no dijo nada de otra causa donde se resolvió a favor del imputado", señaló Vitale.

Según el abogado, el mismo lunes 16 y, a la misma hora, que salió este fallo, la Sala Penal dictó una sentencia en la causa de Roberto Carlos De Asis donde hizo lugar a la impugnación extraordinaria presentada por el propio Vitale y confirmó la absolución de De Asis.

"Me llama la atención que el mensaje enviado por Fiscalía solo informe de la causa de Gómez y no sobre la de De Asis", enfatizó Alfredo Vitale.

Hasta el momento, Gómez permanece en libertad con restricciones y está radicado en Concepción del Uruguay por razones laborales. De esta manera, con el descuento de los años en prisión preventiva, el imputado debería comenzar a cumplir la pena prevista en una Unidad Penal. Sin embargo, para la defensa de Gómez aún queda una instancia a la que podría recurrir como lo es el recurso extraordinario federal -en queja- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.