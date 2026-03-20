Murió un trabajador tras caer de una escalera en un molino arrocero de San Salvador

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió durante la mañana en una planta de secado. La víctima, de 59 años, falleció en el lugar. Interviene la Justicia para determinar las circunstancias del accidente laboral.
Un accidente laboral fatal en un molino arrocero en San Salvador, ocurrió esta mañana y provocó la muerte de un trabajador de 59 años este viernes, tras un incidente ocurrido en una planta de secado ubicada en Colonia San Salvador, al noroeste de la ciudad.
De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, alrededor de las 10:30 se recibió un llamado en el Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental que alertó sobre un accidente laboral en el establecimiento. Según se indicó, un operario habría sufrido una caída mientras realizaba sus tareas habituales.
Un compañero de trabajo manifestó que la víctima habría caído desde una escalera en momentos en que ambos desarrollaban labores en la planta arrocera. La situación generó una inmediata intervención de los servicios de emergencia, indicaron fuentes policiales.
Confirmación del fallecimiento
Al arribar al lugar, efectivos policiales junto con personal de salud del nosocomio local constataron que el hombre no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio del hecho.
Tras el trágico episodio, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la presencia del médico policial y del personal de la Sección Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes.
En ese marco, se realizaron las actuaciones de rigor con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el accidente y si existieron factores que hayan incidido en el desenlace fatal.
Identificación de la víctima y pericias
Fuentes policiales confirmaron que el trabajador fallecido fue identificado como Raúl Ramón Ferreyra, de 59 años, quien se desempeñaba en el lugar al momento del hecho.
Posteriormente, el médico forense ordenó el traslado del cuerpo hacia la Morgue Judicial de Concordia, donde se continuarán los estudios periciales en el marco de la investigación judicial.
Las actuaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente laboral en molino arrocero en San Salvador, un hecho que generó conmoción en la comunidad local y volvió a poner en foco las condiciones de seguridad en ámbitos laborales.