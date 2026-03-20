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Aerolíneas Argentinas transportará más de 210 mil pasajeros durante el próximo fin de semana largo

Aerolíneas Argentinas transportará más de 210 mil pasajeros entre el viernes 20 y el martes 25 de marzo, en el marco del próximo fin de semana largo, consolidando un promedio de ocupación del 82% en toda la red con picos superiores al 90% en los destinos turísticos.

20 de Marzo de 2026
Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas transportará más de 210 mil pasajeros entre el viernes 20 y el martes 25 de marzo, en el marco del próximo fin de semana largo, consolidando un promedio de ocupación del 82% en toda la red con picos superiores al 90% en los destinos turísticos.

Aerolíneas Argentinas transportará más de 210 mil pasajeros entre el viernes 20 y el martes 25 de marzo, en el marco del próximo fin de semana largo, consolidando un promedio de ocupación del 82% en toda la red con picos superiores al 90% en los destinos turísticos.

 

El viernes 20 se proyecta como el día de mayor movimiento, con más de 39 mil pasajeros transportados, marcando el pico operativo del período, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas desde la empresa.

 

 

Entre los destinos más elegidos se destacan Bariloche, Córdoba, Iguazú, Ushuaia, El Calafate, Mendoza, Salta y Neuquén en cabotaje, junto con Río de Janeiro y San Pablo en el segmento internacional, reflejando una fuerte demanda tanto en rutas turísticas como regionales.

 

A nivel de red, el desempeño muestra un crecimiento en los segmentos regional e internacional, mientras que el cabotaje concentra el mayor volumen de vuelos y pasajeros.

 

Estos niveles de operación se enmarcan en la estrategia de la compañía de optimizar su red y acompañar la demanda en períodos de alta estacionalidad, reforzando su rol como actor clave en la conectividad aérea nacional e internacional.

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