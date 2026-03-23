Cerró una cafetería en shopping de Paraná y tres empleadas quedaron sin trabajo

La cadena argentina de cafeterías Havanna cerró uno de sus locales en la ciudad de Paraná en un contexto marcado por la retracción del consumo y las dificultades para sostener la actividad comercial.

La firma, nacida en Mar del Plata, cuenta con alrededor de 250 locales en el país y una presencia similar en el exterior, con sucursales en países como Brasil, Paraguay, Chile, España y Estados Unidos. A lo largo de los años, se consolidó como una de las cadenas más representativas del rubro cafetero en la Argentina.

Con el cierre del local en el Shopping La Paz de Paraná, tres empleadas perdieron su fuente laboral, pudo confirmar Elonce.

Cabe recordar que, durante más de 15 años de presencia en el paseo de compras, la firma se había convertido en un punto de referencia para los consumidores de la capital entrerriana.

Sin embargo, el cierre se produce en un escenario económico complejo. En los últimos meses, distintos sectores comerciales han registrado una caída en la actividad, vinculada tanto a la disminución del consumo como al incremento de los costos de funcionamiento.

“Según los registros que analiza el CEPA, desde noviembre del año pasado hasta ahora se perdieron más de 800 puestos de trabajo en Paraná. El año pasado hablábamos de una caída cercana a los 600 empleos y hoy esa cifra ya llegó a 868”, había explicado a Elonce el ex titular de Apyme, Luis Lozar.

A nivel provincial, la situación también muestra señales de retracción. De acuerdo con datos difundidos por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), más de 570 pequeñas y medianas empresas cesaron su actividad en Entre Ríos en los últimos dos años, con impacto en rubros como la construcción, la hotelería y el comercio.

Reconfiguración del shopping

Desde la administración del Shopping La Paz de Paraná indicaron a Elonce que el paseo de compras se encuentra en un proceso de renovación de su oferta. En ese sentido, señalaron que trabajan en la incorporación de nuevas propuestas para ocupar el local vacante.

“Estamos atravesando un proceso de renovación de nuestro mix comercial. Despedimos con cariño a una marca que nos acompañó durante años y seguimos enfocados en nuevas propuestas”, expresaron.

De esta manera, el cierre del local se suma a un escenario más amplio de reconfiguración del sector comercial, atravesado por cambios en los hábitos de consumo y las condiciones económicas actuales.