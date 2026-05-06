Centros de Economía social impulsan a emprendedores en Paraná a través de cursos y microcréditos

La Economía Social continúa consolidándose como una política clave de inclusión productiva en Paraná. Así lo explicó la subsecretaria de Economía Social, Priscila Spinetti, quien destacó el crecimiento del sistema de acompañamiento a emprendedores a través de centros distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

“Los centros de economía social son espacios de encuentro entre los promotores del equipo y los emprendedores”, señaló Spinetti, y detalló que actualmente funcionan seis espacios activos. Allí se brinda acompañamiento integral a quienes desarrollan proyectos productivos, desde capacitaciones hasta herramientas de gestión.

En este sentido, remarcó el crecimiento del programa durante 2026: “Pasamos de cuatro espacios el año pasado a seis este año, con más de 150 emprendedores”. Además, destacó la importancia del trabajo conjunto entre áreas municipales para fortalecer la red de apoyo.

Capacitación y acompañamiento integral

Dentro del esquema, los centros no solo funcionan como espacios de formación, sino también como lugares de intercambio y construcción colectiva. “Ayer tuvimos un encuentro con 130 emprendedores, la idea era formarse y compartir experiencias”, explicó la funcionaria.

Spinetti aclaró que el municipio no brinda capacitaciones de oficio, sino de fortalecimiento del emprendimiento: “Acompañamos el proceso, desde costos y finanzas hasta herramientas para mejorar la economía del emprendimiento”.

También destacó la articulación con otras áreas: “A los gastronómicos, por ejemplo, les brindamos el carnet de manipulación de alimentos junto con Bromatología municipal”.

Funcionan en la vecinal de Bajada Grande, en el Museo Puerto de la Memoria en la zona de Puerto Viejo, en el CIC Este, en el centro de salud del barrio Charrúa, en el centro de salud Illia y en AMED, ubicado en la zona centro.

Microcréditos y acceso a financiamiento

Uno de los ejes centrales es el sistema de microcréditos, que permite financiar proyectos productivos locales. Actualmente, los emprendedores están en proceso de devolución de fondos entregados el año anterior.

“La tasa de devolución es del 99%, la gente se compromete y devuelve los créditos”, afirmó Spinetti. Según explicó, una vez finalizada esta etapa, se abrirá una nueva línea de financiamiento en los próximos meses.

“Esto es una cadena: ellos devuelven y otros emprendedores pueden acceder”, detalló. Sin embargo, remarcó que el acompañamiento no se limita al dinero: “No sirve entregar un crédito si no hay espacios de comercialización y visibilización”.

Ferias, inclusión y trabajo territorial

Las ferias forman parte esencial de la estrategia, ya que permiten la comercialización directa de productos. “El vecino de la ciudad está siempre predispuesto a las ferias, sean barriales o municipales”, indicó la subsecretaria.

Actualmente, el municipio impulsa ferias de distintos rubros, incluyendo propuestas de moda circular y productos agroecológicos. “Cada vez le estamos poniendo más valor a lo que es la economía social y lo circular”, señaló.

Los centros de economía social impulsan el trabajo emprendedor

Spinetti también destacó el fuerte componente social del programa: “El 90% de los emprendedores son mujeres, muchas sostén de hogar”, lo que refuerza el impacto de estas políticas en la autonomía económica.

Una política pública en expansión

En ese contexto, destacó la importancia del trabajo territorial y sostenido: “Los centros son espacios de encuentro, de construcción colectiva y de oportunidades reales”.

El próximo sábado habrá una doble propuesta: por la mañana la bioferia en el Parque Gazzano, con productos agroecológicos, verduras, huevos y producciones de cooperativas; y por la tarde la feria circular, dedicada a ropa usada, intervenida y de diseño. Ambas actividades buscan fortalecer el consumo responsable, la producción local y la participación de emprendedores de los centros de economía social, con acceso libre para los vecinos.