Impulsan redes de emprendedores en encuentro de economía social en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Referentes municipales, emprendedores e instituciones participaron de una jornada para fortalecer la economía social. Elonce dialogó con autoridades sobre los objetivos del espacio y los desafíos del sector.
Se desarrolló el Primer Encuentro de Economía Social, un espacio destinado al intercambio de experiencias, la reflexión colectiva y el fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al sector. La actividad, que se desarrolló este martes en Sala Mayo de Paraná, reunió a emprendedores, representantes de municipios e instituciones con el objetivo de promover el desarrollo local a través de redes de trabajo y experiencias compartidas.
Según explicaron los organizadores a Elonce, la iniciativa apunta a consolidar una identidad común en torno a la economía social, fomentando el crecimiento de los emprendimientos y su articulación con el Estado. En ese sentido, destacaron la importancia de generar instancias de capacitación, comercialización y acompañamiento.
“Celebramos este encuentro sobre la economía de los emprendedores. No me gusta denominarla ‘economía social’, porque es economía en sí misma: no hay una mayor o menor, sino distintas formas de generar valor. Los emprendedores aportan creatividad y desarrollan múltiples alternativas, tanto para quienes no cuentan con un ingreso fijo como para aquellos que buscan complementarlo y proyectarse a través de sus propios proyectos", valoró la intendenta Rosario Romero.
Intercambio de experiencias y fortalecimiento
La subsecretaria municipal de Economía Social, Priscila Spinetti, señaló a Elonce que el encuentro permitió reunir a actores clave del sector. “Se trata de fortalecer todo lo que se viene trabajando desde los municipios, con capacitaciones, talleres y espacios de comercialización conjunta”, explicó.
Además, indicó que durante la jornada los participantes compartieron sus experiencias y presentaron propuestas para continuar desarrollando la actividad. “La idea es mostrar qué tiene cada uno para aportar al resto, lo que nos parece fundamental”, sostuvo.
El rol del Estado en el acompañamiento
Por su parte, el secretario municipal de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, remarcó que, si bien el emprendedurismo se basa en la creatividad individual, requiere del respaldo estatal para crecer. En ese marco, destacó el acompañamiento del municipio y del Concejo Deliberante mediante herramientas institucionales y apoyo directo. "Esta es una instancia más donde a través del diálogo, del encuentro, de la reflexión activa, poder intercambiar experiencia para fortalecer todo lo que ya se viene realizando", valoró.
El encuentro incluyó paneles de debate en los que se abordaron estrategias para potenciar la economía local y generar nuevas oportunidades laborales.
Desde la organización coincidieron en que estos espacios son clave para impulsar el desarrollo económico en los territorios, especialmente en sectores que dependen de la economía social como principal fuente de ingresos.