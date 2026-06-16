Mundial 2026: el paranaense que miró los partidos en una vidriera confía en otro festejo argentino

La expectativa por el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 también se vive en Paraná. Uno de los personajes que volvió a ganar protagonismo es Carlos Bejar, el comerciante que durante la anterior Copa del Mundo se hizo conocido por seguir los partidos desde una vidriera en calles Pellegrini y Perú y que muchos asociaron con la buena fortuna que acompañó al equipo de Lionel Messi hasta la consagración en Qatar.

A pocas horas del estreno de la Albiceleste en el certamen, Carlitos recordó aquellas experiencias que lo convirtieron en una figura popular entre los hinchas.

Carlos Bejar, durante los partidos de la Selección en Qatar (foto archivo)

Según contó a Elonce, durante el Mundial anterior comenzó a observar los encuentros desde la vidriera de una casa de electrodomésticos y, con el correr de los partidos, la particular costumbre llamó la atención de vecinos y medios de comunicación. Incluso, recibió de regalo un Smart TV de 55 pulgadas.

El recuerdo de Qatar

Bejar relató que, inicialmente, observaba los encuentros en una confitería, pero luego decidió trasladarse a la vidriera de una casa de electrodomésticos donde instaló un sillón para seguir cada presentación de la Selección. “Fue para poder ver tranquilo porque tuve unos acompañantes bastante fulerones”, había contado a Elonce, hace cuatro años atrás.

Y sumó que optó por disfrutar de los encuentros mundialistas desde la casa de electrodomésticos “porque tiene una pantalla súper grande”; además, el vecino no tiene servicio de cablevideo instalado en su casa. “Y mi hijo me aconsejó que me lleve un sillón porque es difícil estar dos horas y medio parado. Me llevé el sillón y me senté”, aseguró en aquella oportunidad.

A partir de allí comenzaron las entrevistas y la repercusión mediática. Con humor, aseguró que aquella rutina "trajo suerte" y recordó con entusiasmo la obtención del título mundial.

Carlos Bejar (foto Elonce)

Ahora, para el debut en la nueva Copa del Mundo, adelantó a Elonce que seguirá el encuentro desde su casa, ya que posteriormente viajará a Buenos Aires, donde permanecerá durante los próximos compromisos del seleccionado.

Optimismo para el debut

Consultado sobre el resultado del partido de esta noche contra Argelia, Carlitos se mostró confiado y pronosticó una victoria argentina por 2 a 0.

De todos modos, remarcó que ningún rival resulta sencillo en una competencia de semejante nivel y destacó que en el fútbol cualquier error puede modificar el desarrollo de un encuentro.

"Todos los partidos son difíciles", afirmó al recordar su experiencia como seguidor del deporte y acompañante de su hijo en distintas etapas vinculadas al fútbol. “No hay que desmerecer a ningún equipo”, destacó al contar que es hincha de Chacarita Junior.

Messi, Ronaldo y los candidatos

Al repasar las figuras del torneo, Bejar destacó a Lionel Messi como el principal referente de la Selección Argentina.

Sin embargo, también consideró que Cristiano Ronaldo puede tener un papel importante con Portugal y no descartó que el conjunto europeo llegue a las instancias decisivas del campeonato.

Además, recordó la final del Mundial anterior y señaló que aquel partido fue determinante para la consagración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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La ilusión de repetir la historia

Con la misma confianza que exhibió durante la Copa del Mundo pasada, Carlitos aseguró que Argentina volverá a realizar una buena campaña y que logrará avanzar a la siguiente fase del torneo.

“Salir campeones fue un éxito muy grande de Scaloni y va a pasar lo mismo porque vamos a llegar a la segunda parte, o sea, vamos a clasificar con tres puntos más o menos o con un empate ya entramos en la segunda fase”, analizó.

Mientras la ciudad se prepara para acompañar una vez más al seleccionado nacional, el comerciante paranaense vuelve a convertirse en una de las voces más optimistas entre los hinchas. “A este Mundial lo vivo con mucha alegría”, reveló a Elonce.

Y aunque esta vez no verá el partido desde una vidriera, mantiene intacta la ilusión de que la historia pueda repetirse y que la Selección vuelva a celebrar en lo más alto del fútbol mundial.