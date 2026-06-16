"Ver para ser libres": Más de 500 chicos recibirán anteojos gratuitos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Las unidades móviles oftalmológicas del programa nacional "Ver para ser libres" continúan brindando atención en la ciudad de Paraná. En la provincia ya hubo más de 2600 controles y se entregaron 2300 anteojos.
Las unidades móviles oftalmológicas del programa nacional "Ver para ser libres" continúan brindando atención en la ciudad de Paraná, en el marco de una iniciativa articulada entre nación, provincia y municipio que busca garantizar el acceso a controles visuales y anteojos gratuitos para niños y adolescentes.
La actividad se desarrolla en el CIC Este de la capital entrerriana y cuenta con la participación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, el Ministerio de Salud provincial y la Municipalidad de Paraná.
La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y remarcó el alcance que viene teniendo el programa en la provincia. “De otra forma esto no se podría hacer, porque se trabaja en forma articulada”, expresó a Elonce.
En ese sentido, la funcionaria señaló que ya se realizaron miles de prestaciones en territorio entrerriano. “Venimos con alrededor de 2.600 controles y 2.300 anteojos. Es lo que hemos hecho en estos días en la provincia”, precisó.
Además, anticipó que este año se espera superar los números alcanzados en la edición anterior debido a la ampliación de la población destinataria. “Creemos que vamos a superar lo del año pasado porque también se amplió la franja etaria, que es de 6 a 17 años”, indicó.
Berisso también confirmó que la iniciativa continuará recorriendo otras localidades entrerrianas hasta el próximo sábado. “Ya estamos anotando para la próxima vez que venga el colectivo de `Ver para ser libres´”, afirmó.
Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó el acompañamiento que realiza el municipio mediante la contratación de profesionales y personal de apoyo para el funcionamiento del programa. “Acompañamos con la contratación de oftalmólogos, de personas idóneas para acompañar y ayudar al programa”, señaló.
La jefa comunal valoró además la continuidad de la política pública y recordó que se trata de una iniciativa que lleva varios años de implementación. “Este programa es un programa que no empezó ayer, empezó hace más de cinco años. Son las buenas cosas que la Argentina no tiene que abandonar, tiene que seguir haciendo”, sostuvo.
Romero informó que durante la estadía del operativo en la capital provincial más de 500 chicos serán beneficiados. “Van a recibir sus anteojos gracias a este esfuerzo”, destacó.
Asimismo, explicó que los beneficiarios atraviesan todas las etapas necesarias para acceder a los lentes correctivos. “Los chicos y los adolescentes han podido elegir el formato de su anteojo y han sido sometidos a los exámenes correspondientes”, detalló.
Finalmente, la ministra remarcó la importancia de la detección temprana y la corrección de problemas visuales durante la infancia y adolescencia. “Es importante que en la niñez y en la adolescencia cada niño tenga sus anteojos correctos. Esto permite que en su crecimiento puedan corregir cualquier patología que sea visual”, concluyó.
Desde la organización informaron que los turnos para esta etapa del operativo ya fueron otorgados y que las actividades continuarán hasta este miércoles en Paraná. Quienes no lograron acceder a una cita podrán inscribirse en futuras convocatorias cuando el programa regrese a la ciudad. Elonce.com