La Municipalidad de Paraná intensificó los controles vehiculares en distintos sectores de la ciudad y durante los últimos operativos retuvo más de 15 motocicletas por diferentes infracciones. Así lo confirmó a Elonce el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán.

Según explicó el funcionario, los procedimientos se realizaron en zonas como Thompson, Costanera, Rosedal, San Agustín, el ex Hipódromo y calle Larramendi, entre otros puntos de la capital entrerriana.

“Son controles rutinarios donde se verifican caños de escape, seguro, cédula, carnet y documentación en general”, señaló Bolzán. Además, indicó que los operativos se desarrollan junto a efectivos policiales debido a que muchos conductores intentan escapar de los controles.

Maniobras peligrosas y motos secuestradas

El funcionario reconoció que existen situaciones reiteradas de motociclistas que realizan maniobras peligrosas en avenidas de la ciudad, especialmente en sectores transitados como avenida Almafuerte y Alameda de la Federación.

“Es muy peligroso para ellos y para terceros”, advirtió Bolzán al referirse a los denominados “willy” y otras acrobacias realizadas en la vía pública. También confirmó que se aplican multas y retenciones cuando los vehículos presentan escapes modificados o carecen de documentación obligatoria.

Retuvieron más de 15 motos en operativos y avanzan con el estacionamiento medido en Paraná

Además de los controles documentales, durante los operativos se realizan test de alcoholemia y mediciones de ruido con decibelímetros. “Las sanciones son altas”, sostuvo el funcionario municipal.

Bolzán explicó además que el municipio trabaja en sistemas tecnológicos de control mediante cámaras para detectar infracciones y verificar la correcta colocación de patentes en motos y automóviles.

Estacionamiento medido y situación de los tarjeteros

En la oportunidad, el secretario de Movilidad Urbana también confirmó avances en la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido. Informó que la apertura de pliegos para la licitación será el viernes 29 y que siete empresas adquirieron la documentación correspondiente.

“Luego de la adjudicación, la empresa tendrá 100 días corridos para poner en marcha el sistema”, detalló. De esta manera, estimó que el nuevo esquema podría comenzar a funcionar antes de fin de año.

Estacionamiento medido: anunciaron que los tarjeteros registrados "pasarán a ser empleados de la empresa" que gane el pliego licitatorio

Respecto a la situación de los actuales tarjeteros, Bolzán aseguró que el pliego contempla la incorporación de trabajadores registrados como fiscalizadores del sistema. “Hoy tenemos 140 tarjeteros registrados”, precisó al tiempo que adelantó que "pasarán a ser empleados de la empresa".

Según indicó, las empresas oferentes tendrán un puntaje diferencial si incorporan a esos trabajadores dentro del nuevo esquema de funcionamiento del estacionamiento medido.