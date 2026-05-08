Aumentó la demanda de estufas y calefactores ante la llegada del frío: opciones y precios

La llegada de las bajas temperaturas comenzó a reflejarse en los comercios de electrodomésticos de Paraná, donde aumentaron las consultas y ventas de artefactos para calefaccionar ambientes.

En un local ubicado sobre calle Pellegrini, vendedores señalaron que los productos más buscados actualmente son estufas, pantallas y caloventores.

Marina Domínguez, vendedora de Fábricas Unidas, explicó a Elonce que la demanda comenzó a incrementarse ante el pronóstico de jornadas más frías para los próximos días. “Lo que más está saliendo ahora son las estufas de dos velas, las de tres y las garraferas”, comentó.

Cuáles son los productos más económicos

Según indicó, entre las alternativas más accesibles aparecen las estufas de dos velas, cuyos precios rondan los 36 mil pesos.

También destacó la fuerte demanda de caloventores, especialmente para baños y ambientes pequeños. “El caloventor es un clásico”, afirmó la comerciante.

En tanto, las pantallas para garrafas pequeñas de tres kilos tienen valores cercanos a los 22 mil pesos y suelen ser utilizadas por trabajadores rurales o serenos que necesitan calefacción móvil durante la noche.

Estufas garraferas y calefactores

Las estufas garraferas representan otra de las opciones más elegidas por quienes no cuentan con gas natural en sus viviendas.

De acuerdo con Domínguez, los modelos más económicos arrancan en aproximadamente 179 mil pesos y tienen la ventaja de poder trasladarse fácilmente entre distintos ambientes.

Además, el comercio ofrece calefactores a gas con y sin salida al exterior, disponibles en distintas potencias según el tamaño del ambiente.

“Todo depende de si la gente tiene gas natural o no y del tamaño del lugar que necesita calefaccionar”, explicó.

Opciones para exteriores

Dentro de los productos de mayor valor se encuentran las estufas tipo hongo y pirámide para galerías y quinchos.

Los modelos tipo hongo rondan los 299 mil pesos, mientras que las estufas piramidales alcanzan valores cercanos a los 599 mil pesos.

Estos equipos son utilizados principalmente en espacios abiertos o semicubiertos debido a su potencia y capacidad de calefacción exterior.

Aumentó la demanda de estufas y calefactores ante la llegada del frío

Los clientes priorizan las cuotas

La comerciante sostuvo que, pese al contexto económico, los precios no registraron grandes incrementos respecto del invierno pasado, aunque admitió pequeñas subas.

También señaló que la mayoría de los clientes busca financiar las compras en cuotas. “Hoy la gente elige las cuotas”, aseguró.

Entre las promociones disponibles mencionó planes de hasta 12 cuotas sin interés con determinadas tarjetas bancarias.