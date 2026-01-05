 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Fiesta Nacional del Mate

Abrieron las inscripciones para participar del Mateando

5 de Enero de 2026
Mateando en la Fiesta del Mate.
Mateando en la Fiesta del Mate. Foto: Archivo Elonce.

La Municipalidad abrió las postulaciones para participar del Mateando, una de las propuestas que formará parte de la próxima Fiesta del Mate. La convocatoria está dirigida a emprendedores y pequeñas empresas que desarrollen productos vinculados directamente con la cultura matera y que tengan residencia en la ciudad de Paraná.

 

Según se informó desde la Subsecretaría de Producción, los interesados podrán inscribirse hasta el 16 de enero a través de un formulario digital. La postulación no garantiza automáticamente la participación, ya que las propuestas serán evaluadas previamente de acuerdo con distintos criterios establecidos por la organización.

 

El Mateando se desarrollará del 5 al 8 de febrero en la Sala Mayo, como parte de la agenda oficial de la Fiesta del Mate, y se presenta como un espacio que combina comercialización, experiencias y promoción de la identidad cultural vinculada al mate.

El Mateando se desarrollará del 5 al 8 de febrero en la Sala Mayo. Foto: Archivo Elonce.

Un paseo comercial con identidad matera

Podrán postularse emprendedores y MiPyMEs que elaboren productos relacionados con el mate y su cultura, siempre que cuenten con propuestas innovadoras, buena calidad y stock suficiente para cubrir los cuatro días del evento. Además, se requiere que los participantes residan en Paraná y puedan garantizar continuidad en la oferta durante toda la muestra.

 

Durante el Mateando, productores yerbateros, emprendedores y elaboradores de blends compartirán un espacio común para exhibir, degustar y comercializar sus productos. La propuesta incluye charlas, talleres y experiencias guiadas por especialistas, sommeliers y blendistas.

También se ofrecerán mates, materas, accesorios, diseños innovadores y preparaciones gastronómicas elaboradas con yerba mate, tanto en panificados como en pastelería y coctelería regional, ampliando la experiencia del público visitante.

 

Este año, además, se llevará adelante por segunda vez una ronda de negocios que buscará vincular a productores participantes con comercios, almacenes y supermercados de la ciudad, fortaleciendo el entramado productivo local en el marco de la Fiesta del Mate.

 

Los interesados pueden inscribirse aquí.

