México: una influencer habría matado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida

La muerte de una influencer, su pareja y sus tres hijos en Montemorelos, México, es investigada por la Fiscalía de Nuevo León. Las primeras pericias apuntan a que Cindy Tamez habría asesinado a sus familiares y luego se habría quitado la vida, aunque las autoridades continúan reconstruyendo lo ocurrido.

La mujer y su hijo menor, de dos años, fueron encontrados dentro de una camioneta. Los cuerpos de su pareja, Leodegario Moya Garza, y de los otros dos niños aparecieron en la vivienda familiar, ubicada a pocas cuadras.

Según las declaraciones del fiscal Javier Flores Saldívar recogidas por medios mexicanos, la reconstrucción de las escenas y los estudios iniciales sostienen esa hipótesis. La investigación permanece abierta para determinar la secuencia completa y el móvil.

Los hallazgos y las primeras pericias

Las cinco personas presentaban heridas de arma de fuego. En el vehículo donde estaban Tamez y el niño menor también se encontraron un arma y un teléfono celular, que quedaron incorporados a la investigación.

La principal hipótesis indica que el ataque contra la pareja y los dos hijos mayores ocurrió en la casa. Después, la mujer habría salido con el niño más pequeño, cuya muerte se investiga junto con la de ella.

Los especialistas analizan las pruebas obtenidas en ambos lugares para establecer cómo se relacionan los hechos. La fiscalía también reúne testimonios de personas que estuvieron en contacto con la familia.

Una reunión previa y el testimonio de un adolescente

De acuerdo con la investigación, la noche anterior hubo una reunión con familiares y amigos en la vivienda. Los testimonios mencionan consumo de alcohol y una discusión entre Tamez y su pareja.

El fiscal señaló que el hombre habría estado dormido cuando fue atacado. Esa información forma parte de la reconstrucción que realizan las autoridades de Nuevo León, en México.

Un adolescente de 14 años que se encontraba en la casa declaró haber presenciado uno de los ataques. Su testimonio fue incorporado al expediente y es una de las pruebas utilizadas para reconstruir lo sucedido.

La actividad de Cindy Tamez en redes

Cindy Tamez tenía decenas de miles de seguidores y compartía contenido sobre vehículos, fiestas y su vida cotidiana. Además, se dedicaba a préstamos de dinero y a organizar rifas y ventas de distintos artículos.

Tras conocerse las muertes, circularon publicaciones previas de la influencer con mensajes sobre conflictos personales. La información difundida no establece que esos contenidos expliquen el móvil de los hechos.

La Fiscalía de Nuevo León continúa reuniendo pruebas y testimonios sobre las cinco muertes en México. Aunque mantiene como principal línea de investigación los homicidios seguidos de suicidio, todavía debe esclarecer las circunstancias y los motivos del episodio.