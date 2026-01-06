La ONU advirtió que la intervención de Estados Unidos en Venezuela violó el derecho internacional

La Organización de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y consideró que la operación “socavó un principio fundamental del derecho internacional”. El pronunciamiento se conoció este martes y constituyó la primera reacción oficial del organismo internacional tras los hechos ocurridos el fin de semana.

La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, sostuvo que “ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, al referirse a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar estadounidense.

Ataque a Venezuela

Según se informó, fuerzas especiales de Estados Unidos llevaron adelante la operación el sábado, con apoyo de bombardeos, y lograron la detención del mandatario venezolano. El hecho generó un fuerte impacto a nivel internacional y abrió un debate inmediato sobre la legalidad de la intervención.

Rechazo a la justificación de Washington

Durante la conferencia de prensa, Shamdasani rechazó los argumentos esgrimidos por Washington para justificar la acción militar. Estados Unidos sostuvo que la intervención se basó en el historial de violaciones a los derechos humanos atribuidas al Gobierno venezolano, una postura que fue cuestionada por la ONU.

“La rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional”, subrayó la portavoz, al marcar la posición del organismo frente a este tipo de acciones.

Desde la ONU remarcaron que, si bien existen denuncias y observaciones críticas sobre la situación institucional y de derechos humanos en Venezuela, los mecanismos para abordarlas deben respetar los marcos legales internacionales y los principios de soberanía de los Estados.