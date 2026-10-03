Concordia: exhibirán archivos inéditos de la Catedral en el Museo Regional Palacio Arruabarrena

La muestra en el Museo Regional Palacio Arruabarrena de Concordia permitirá conocer por primera vez archivos históricos inéditos de la Catedral San Antonio de Padua. La inauguración será el próximo viernes 9 de octubre, a las 10 horas, en la sede ubicada en calle Entre Ríos 952.

La exposición se denomina "La catedral de Concordia en la historia concordiense a través de sus archivos históricos inéditos" y es organizada de manera conjunta por la Catedral San Antonio de Padua y el Museo Regional Municipal Palacio Arruabarrena.

La propuesta permanecerá habilitada para los visitantes hasta el 19 de noviembre, fecha que coincide con la bendición del templo realizada en 1899. De esta manera, el público podrá acercarse durante más de un mes a documentación que será exhibida públicamente por primera vez.

Una mirada sobre la Catedral San Antonio de Padua

Como parte de la apertura oficial, se realizará una disertación especial a cargo de la profesora Susana Labéque, integrante del Departamento Archivística Histórica "San Lorenzo". La exposición llevará como título “La Catedral San Antonio de Padua”.

La presentación abordará diferentes aspectos vinculados con el patrimonio de la Catedral, entre ellos su dimensión arquitectónica, histórica, religiosa y archivística. La actividad permitirá contextualizar los documentos que formarán parte de la nueva muestra.

La iniciativa busca poner en valor el papel histórico de la Catedral San Antonio de Padua como uno de los espacios vinculados con la identidad de Concordia y con el desarrollo de la ciudad desde sus primeros años.

Un espacio ligado a la fundación de Concordia

De acuerdo con la información difundida sobre la muestra por El Heraldo, la Catedral ocupa actualmente el mismo terreno que le fue asignado desde la fundación de Concordia, en 1831. Se trata de la histórica Manzana 8, Sector N.º 1 Sudoeste.

Ese vínculo con los orígenes de la ciudad constituye uno de los ejes de la propuesta, que busca acercar a vecinos, estudiantes e investigadores documentación relacionada con la historia local.

La articulación entre la institución religiosa y el Museo Palacio Arruabarrena apunta además a fortalecer las tareas de preservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico concordiense.

Invitación a recorrer la muestra

Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad para participar de la inauguración y recorrer posteriormente la exposición durante el período en que permanecerá abierta.

La propuesta está especialmente dirigida a delegaciones escolares, estudiantes de Historia, investigadores y vecinos interesados en el patrimonio local, quienes podrán conocer documentación que hasta ahora no había sido exhibida públicamente.

La muestra permanecerá disponible hasta el 19 de noviembre en el Museo Regional Municipal Palacio Arruabarrena, ubicado en Entre Ríos 952, y permitirá acercarse a una parte del patrimonio documental de la Catedral San Antonio de Padua y a su relación con la historia de Concordia.