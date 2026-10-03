Río Uruguay: Salto Grande elevó a 10 metros la altura prevista en Concordia

El Río Uruguay en Concordia podría alcanzar los 10 metros durante las próximas horas, de acuerdo con el parte diario emitido este sábado 3 de octubre por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El informe establece una tendencia ascendente para el río y actualizó las previsiones para los puertos de Concordia y Salto.

Según el comunicado de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), hasta las 15 horas del domingo la altura prevista en el puerto de Concordia se ubicará entre 8,90 y 10 metros, mientras que en Salto se esperan registros de entre 9,20 y 10,30 metros.

Desde la Represa de Salto Grande reiteraron que el río Uruguay continuará con una "tendencia ascendente", mientras que el nivel del embalse, que este sábado a las 8 se encontraba en 34,19 metros, tendería hacia los 34 metros.

El embalse continúa descendiendo

La situación responde a las decisiones operativas adoptadas por la CTM. Mientras el río presenta un crecimiento en distintos puertos, tanto aguas arriba como aguas abajo de la represa, el embalse continúa reduciendo su nivel.

La disminución del lago suele asociarse con lo que habitualmente se denomina "desembalse", una estrategia que permite reducir el volumen de agua almacenada y ganar espacio operativo ante la posibilidad de recibir mayores caudales provenientes del norte.

Esta maniobra también permite contar con capacidad para afrontar eventuales aportes adicionales derivados de nuevas precipitaciones en la cuenca inmediata.

Caudales por encima del promedio

El parte de Salto Grande señala además que el río Uruguay mantiene caudales superiores al promedio, una situación que se viene registrando desde hace varios meses.

Hasta las 15 horas del domingo, el caudal medio diario evacuado por la represa variará entre 14.000 y 12.500 metros cúbicos por segundo, según las previsiones difundidas.

El escenario continuará bajo seguimiento debido a la evolución del nivel del río y de los caudales que ingresan al sistema. Las autoridades actualizarán las previsiones a medida que se incorporen nuevos datos hidrológicos.