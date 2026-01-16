 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Desde la playa

Stephanie Demner encendió el verano con bikini roja y una pollera de jean

La influencer y modelo volvió a deslumbrar en Instagram con un look veraniego que mezcló dos estilos fuertes de la temporada. La apuesta fashion sumó miles de likes y la consolidó como referente de moda.

16 de Enero de 2026
Stephanie Demner encendió el verano con bikini roja y jean
Stephanie Demner encendió el verano con bikini roja y jean

La influencer y modelo volvió a deslumbrar en Instagram con un look veraniego que mezcló dos estilos fuertes de la temporada. La apuesta fashion sumó miles de likes y la consolidó como referente de moda.

La influencer y modelo Stephanie Demner volvió a marcar tendencia en redes sociales al lucir un outfit que combinó a la perfección animal print con jean, dos estilos que pisan fuerte durante la temporada de verano. La publicación no tardó en cosechar miles de likes y comentarios elogiosos por parte de sus seguidores.

 

Con millones de seguidores en Instagram, Demner se consolidó en los últimos años como una de las referentes fashionistas más influyentes del país. Sus looks suelen anticipar tendencias y generar impacto inmediato, tanto en redes como en el mundo de la moda. En esta oportunidad, apostó por una combinación audaz y veraniega que no pasó desapercibida.

Stephanie Demner encendi&oacute; el verano con bikini roja y jean
Stephanie Demner encendió el verano con bikini roja y jean

La influencer posó con una blusa ultra diminuta de estampado animal print, uno de los must de la temporada, y la combinó con una minifalda de jean de estilo noventoso. Debajo del conjunto, sumó una bikini roja, logrando un outfit pensado especialmente para la playa o jornadas de altas temperaturas.

 

El look se completó con anteojos de sol, un accesorio infaltable durante el verano, que aportó un toque canchero y sofisticado al estilismo. La elección de prendas y colores reflejó una combinación equilibrada entre lo audaz y lo clásico.

Stephanie Demner encendi&oacute; el verano con bikini roja y jean
Stephanie Demner encendió el verano con bikini roja y jean

Referente de moda en redes

A lo largo de su carrera, Demner se destacó por mezclar texturas, colores y diseños sin miedo a innovar. En su guardarropa conviven prendas básicas con piezas de alto impacto visual, logrando conjuntos que suelen convertirse en inspiración para miles de usuarios, dio cuenta Vía País. La publicación generó una catarata de elogios, donde sus seguidores destacaron su estilo, frescura y capacidad para imponer moda. Una vez más, la influencer demostró que pasar desapercibida no es una opción y que sabe exactamente cómo adaptar las tendencias globales a su impronta personal.

 

Más noticias

Temas:

Stephanie Demner Temporada de verano Sol
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso