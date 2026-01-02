La entrerriana Silvina Scheffler, ex GH, recibió el alta médica tras su cuadro de leptospirosis

Luego de estar varios días internada en una clínica por haberse contagiado de leptospirosis, Silvina Scheffler recibió el alta.

La mediática lo anunció a través de sus redes sociales, en donde publicó imágenes del reencuentro con una de sus mascotas y les agradeció a sus seguidores por el apoyo que le dieron en este mal momento.

“Gracias a Dios y a cada oración de ustedes. Tengo el alta”, escribió en una de las historias que compartió en su Instagram. Luego, en otra, expuso que estaba yendo a su casa a reencontrarse con Simona, su gatita.

Luego, la mediática, mostró algunos posteos que hicieron amigas de ella y fanáticos que pedían por su pronta recuperación.

El último fin de semana de 2025 se conoció que Silvina Scheffler estuvo internada en estado delicado por haber contraído leptopirosis, una enfermedad que puede ser transmitida por las ratas.

La que dio información precisa acerca de su salud, en la previa al alta que recibió, fue Nadie Epstein, otra ex participante del reality y amiga de la profesora de educación física.

“Intercambié un par de mensajes con ella y se la escuchaba bastante mal. Estaba muy esperanzada con recibir el alta porque la habían pasado a una habitación común, pero ayer volvió a levantar fiebre y la pasaron a una habitación intermedia”, había explicado Epstein.

En sus redes, la “profe” había compartido en las últimas horas el pedido de cadenas de oración que habían hecho varios de sus excompañeros del reality para su recuperación.

Qué es la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que vuelve a estar en agenda cada vez que hay lluvias intensas o inundaciones.

Está causada por una bacteria que se transmite de los animales a las personas, principalmente a través de la orina de ratas, perros, vacas y otros animales, que contamina el agua y el barro.

El contagio se produce cuando esa bacteria ingresa al cuerpo por cortes en la piel o por las mucosas, como los ojos, la nariz o la boca.