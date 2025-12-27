La ex Gran Hermano entrerriana, Silvina Scheffler fue internada en terapia intensiva

La entrerriana Silvina Scheffler, recordada por su paso por Gran Hermano 2007, atravesó un delicado cuadro de salud que motivó su internación en terapia intensiva. Permanece bajo control médico tras ser diagnosticada con leptospirosis.
La salud de Silvina Scheffler generó preocupación tras confirmarse su internación en terapia intensiva en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue atendida por un cuadro grave de leptospirosis. La entrerriana, que alcanzó notoriedad pública luego de su participación en Gran Hermano 2007, permaneció varios días en cuidados intensivos y actualmente continúa bajo seguimiento médico especializado.
La información fue dada a conocer por el periodista Federico “Fede” Flowers, quien señaló que la ex participante del reality fue hospitalizada en la Clínica Bazterrica luego de que los médicos detectaran la enfermedad infecciosa. Según se indicó, Scheffler estuvo aproximadamente cinco días en la unidad de terapia intensiva, bajo estricta vigilancia, hasta que una leve mejoría permitió su traslado a una sala común dentro del mismo establecimiento.
En declaraciones públicas, su expareja, el humorista Nito Artaza, brindó detalles sobre el complejo proceso que atravesó la paciente. “Fue delicado el tema porque fue un virus que no lo encontraban, al final se lo detectaron”, explicó en diálogo con TN Show, al referirse a las dificultades iniciales para arribar a un diagnóstico certero.
Un cuadro delicado y órganos comprometidos
Desde el entorno médico se informó que Scheffler se encontraba “muy débil” y que uno de los principales focos del tratamiento estaba puesto en la recuperación y estabilización de los riñones, uno de los órganos que puede verse seriamente afectado en los casos graves de leptospirosis. El abordaje incluyó la administración de antibióticos intravenosos y un monitoreo constante de sus parámetros clínicos.
La leptospirosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por bacterias que se transmiten a través del contacto con agua o suelo contaminados con orina de animales, principalmente roedores, perros y ganado. En sus formas más severas, puede derivar en complicaciones renales, hepáticas, pulmonares e incluso provocar meningitis, por lo que requiere atención médica inmediata.
Si bien el traslado de terapia intensiva a una sala común fue interpretado como una señal alentadora, los profesionales señalaron que el pronóstico continúa siendo reservado. Cada caso presenta una evolución particular y, en algunos pacientes, la recuperación puede extenderse durante semanas o dejar secuelas que deben ser evaluadas con estudios posteriores.
Trayectoria pública y repercusión
Silvina Scheffler se ganó el apodo de “La Profe” durante su estadía en la casa de Gran Hermano, donde se destacó por su perfil vinculado a la actividad física, ya que se desempeñaba como profesora de gimnasia. Tras su paso por el reality, desarrolló una carrera multifacética como profesora de educación física, personal trainer y asesora de imagen.
Además, desde 2014 ocupó un cargo en el Senado de la Nación y mantuvo presencia en distintos ciclos televisivos vinculados al espectáculo, participando como panelista y colaboradora en programas del medio. En el plano personal, su relación con Nito Artaza la mantuvo en la agenda mediática durante varios años, con apariciones públicas y proyectos compartidos, como su paso por Bailando por un sueño.
Aunque en los últimos tiempos había tomado distancia de la exposición constante, la noticia de su internación generó una fuerte repercusión en redes sociales. Compañeros del reality, colegas del ambiente artístico y seguidores expresaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.
Expectativa por su evolución
El próximo paso en la evolución de Scheffler será confirmar una mejoría sostenida de la función renal y descartar posibles secuelas sistémicas. Los médicos remarcaron que la respuesta al tratamiento será clave para definir los tiempos de recuperación y una eventual alta médica, publicó Revista Gente.
Mientras tanto, la ex Gran Hermano continúa bajo control profesional, con un seguimiento permanente de su estado general. Desde su entorno se mantienen cautos y a la espera de nuevos partes médicos que permitan confirmar su salida definitiva del hospital y el inicio de una etapa de recuperación plena.