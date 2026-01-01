La ex Gran Hermano entrerriana, Silvina Scheffler, lucha contra la leptospirosis: "La estoy pasando mal"

El 22 de diciembre, la entrerriana Silvina Scheffler, modelo y recordada por su participación en Gran Hermano 2007, ingresaba de urgencia a la clínica Bazterrica, donde pasó sus primeros días en terapia intensiva. Durante esos días, la incertidumbre sobre su diagnóstico fue total. Con síntomas que inicialmente hacían sospechar un cuadro de dengue, el verdadero diagnóstico llegó más tarde: leptospirosis, una enfermedad transmitida por animales y que, según los reportes, está aumentando en los últimos meses.

El testimonio de Scheffler, quien hasta hace poco era sinónimo de energía y vitalidad, conmocionó a sus seguidores y seres queridos. La mujer, de 45 años, habló por primera vez de su dolorosa experiencia en un mensaje destinado a su amiga Nadia Epstein, excompañera en el reality. Su voz quebrada y llena de angustia reflejaba los difíciles momentos que atravesaba: "Estoy ahora sola en la clínica, intentando descansar un poquito. Vengo muy dolorida, Nadia, muy, muy, pasándola muy mal", relató Silvina con lágrimas en los ojos, mientras se encontraba en una habitación común luego de haber estado en terapia intensiva.

Un diagnóstico que llegó tarde

Silvina había estado internada en la clínica con un cuadro de fiebre alta y dolor en todo el cuerpo. Aunque inicialmente se pensó que podría tratarse de un caso de dengue, los médicos tardaron varios días en identificar que su afección era leptospirosis, una enfermedad más compleja que afecta tanto a humanos como a animales, principalmente roedores, y que puede ser transmitida a través de la orina de estos animales. Esta demora en el diagnóstico agravó la situación, ya que Silvina sufrió intensos dolores y pasó por días de incertidumbre, indicó Teleshow.

La entrerriana Silvina Scheffler, preocupada por su salud, en tiempos de modelaje. Foto: Teleshow.

Nito Artaza, expareja de Silvina, también compartió su angustia con los medios, describiendo el calvario por el que estaba pasando. "Tuve mucho miedo, estuvo muy mal. Estuvo en terapia intensiva cinco días, no se podía mover, tenía mucha fiebre y dolores en todo el cuerpo", relató el humorista, visiblemente preocupado. La familia de Silvina, encabezada por su madre y hermana, se movilizó rápidamente hacia Buenos Aires para acompañarla en esos días tan difíciles.

La fuerza de un testimonio lleno de esperanza

A pesar del intenso sufrimiento y la incertidumbre, Silvina mantiene la esperanza de salir adelante. En su mensaje, agradeció a su amiga Nadia Epstein por su apoyo y expresó su deseo de recibir el alta en los próximos días. "Voy a salir de esta, te juro, gracias por preocuparte. Pero la estoy pasando mal, muy mal", afirmó con una voz cargada de dolor, pero también de resiliencia.

La noticia de su enfermedad y los primeros momentos de angustia fueron seguidos de cerca por sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Silvina, que siempre fue conocida por su energía y carisma, ahora enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. En medio de tanto dolor, sus palabras reflejan la lucha constante por superar esta difícil situación.

Por su parte, los médicos continúan monitorizando su evolución, y a pesar de las complicaciones, hay un atisbo de esperanza: "Creo que mañana, a más tardar pasado, ya me van a dar el alta", compartió Silvina, con la confianza puesta en su recuperación.