Qué es la leptospirosis, la enfermedad que padece la entrerriana Silvina Scheffler, volvió a ser una pregunta recurrente tras conocerse que la ex Gran Hermano estuvo internada en terapia intensiva a raíz de un cuadro grave. El caso reavivó la atención sobre una patología que continúa representando un desafío para la salud pública en Argentina.

Según confirmó Nito Artaza, expareja de Scheffler, el diagnóstico se realizó luego de varios días de internación. “Ahora hace dos días le descubrieron la leptospirosis. Primero estuvo en sala común y después la pasaron a terapia cinco días. La pasó muy mal, tenía mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo. Ahora la pasaron a sala intermedia, ella está bien y animada”, relató.

Silvina Scheffler

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional N.º 787, correspondiente a la semana epidemiológica 50 del año 2025, la leptospirosis mantuvo su relevancia sanitaria en el país. Entre las semanas 1 y 50 se notificaron 2.226 casos sospechosos, de los cuales 204 fueron confirmados mediante criterios clínicos y de laboratorio.

Los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) indicaron un incremento del 51% en los casos confirmados respecto de la mediana registrada en el mismo período entre 2020 y 2024. Si bien el número total de notificaciones se mantuvo estable, el mayor porcentaje de confirmación sugirió una mayor circulación de la bacteria o una mejora en la capacidad diagnóstica.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que la leptospirosis presenta una amplia distribución en el país, con mayor incidencia en zonas donde las condiciones ambientales y sociales favorecen el contacto con aguas o suelos contaminados por orina de animales infectados, principalmente roedores. Los brotes suelen asociarse a inundaciones, lluvias intensas y actividades rurales o urbano-marginales.

Qué es la leptospirosis y cuáles son sus síntomas

La leptospirosis es una infección bacteriana causada por el género Leptospira y se clasifica como una zoonosis, ya que puede transmitirse de los animales a las personas. La infección ocurre por contacto directo con orina de animales infectados o con ambientes contaminados, como agua estancada, barro o suelos húmedos. La transmisión entre personas es poco frecuente.

La bacteria ingresa al organismo a través de pequeñas heridas en la piel o por las mucosas de ojos, nariz y boca. El período de incubación varía entre 5 y 14 días, aunque puede extenderse hasta 30 días.

Según el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los síntomas iniciales pueden incluir fiebre súbita, dolores musculares intensos -especialmente en las pantorrillas-, dolor de cabeza, malestar general, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea y enrojecimiento de los ojos. En algunos casos puede aparecer ictericia.

En su forma más grave, conocida como síndrome de Weil, la enfermedad puede provocar insuficiencia renal, daño hepático, hemorragias pulmonares y meningitis. Sin tratamiento oportuno, la mortalidad de estos cuadros puede ser elevada.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias recomendaron evitar el contacto con aguas estancadas y barro, utilizar protección adecuada en trabajos rurales o ambientes húmedos, cubrir heridas, controlar la presencia de roedores y vacunar a los perros en zonas de riesgo. Además, insistieron en la consulta médica temprana ante síntomas compatibles y antecedentes de exposición.

El Ministerio de Salud destacó la importancia de reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas preventivas, especialmente durante los meses cálidos y lluviosos, cuando el riesgo de exposición se incrementa.