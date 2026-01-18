Playa, blanco y estilo: la elección veraniega de Cande Ruggeri con la que lució su figura

La modelo e influencer compartió en redes sociales un outfit veraniego que no pasó desapercibido. Con prendas minimalistas y un accesorio clave, volvió a imponer estilo y acumuló miles de reacciones entre sus seguidores.
Cande Ruggeri volvió a marcar tendencia en redes sociales al compartir un look de playa que se convirtió muy sensual. Desde la costa, la modelo e influencer apostó por un conjunto en tonos blancos y sumó el accesorio estrella de la temporada, logrando una combinación que despertó elogios y miles de “likes”.
Fiel a su estilo, Ruggeri eligió un outfit minimalista pero cargado de impronta fashionista. Lució una bikini negra de diseño diminuto, que combinó con una minifalda y un top de hilo tejido y calado, una de las prendas que pisa fuerte este verano. El look se completó con anteojos de sol de líneas modernas y un gorro piluso, el accesorio que se consolidó como infaltable para protegerse del sol sin resignar estilo.
En su publicación, la influencer volvió a demostrar por qué es una de las referentes de moda más seguidas del país. Cada una de sus elecciones suele anticipar tendencias y convertirse en inspiración para miles de usuarios que siguen de cerca sus propuestas de vestuario.
Estilo propio y tendencia
Con una estética cuidada y una fuerte presencia en Instagram, Cande Ruggeri consolidó una identidad marcada por la audacia y la versatilidad. En su guardarropa no faltan los “must” de cada temporada, que combina con naturalidad y personalidad, logrando looks que se destacan tanto en producciones urbanas como en escenarios más relajados, como la playa.
La publicación desde el mar no tardó en viralizarse y recibió una catarata de comentarios positivos. Sus seguidores destacaron la frescura del outfit, la elección del color blanco y la forma en que incorporó el accesorio tendencia del verano, que volvió a ganar protagonismo en las playas y ciudades, publicó Vía País.
Influencia en redes
La impronta de Ruggeri traspasa la pantalla y se refleja en el impacto que generan sus posteos. Con cada imagen o video, logra captar la atención del público y posicionarse como una referencia ineludible del mundo fashion. Para la temporada 2026, el blanco, las texturas artesanales y los accesorios funcionales parecen ser parte del combo ganador que la modelo volvió a instalar.