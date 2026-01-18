Mirtha Legrand habló del rumor que involucra a Juana Viale y Macri

La presentadora Mirtha Legrand desmintió este domingo en televisión los rumores que vinculaban sentimentalmente a su nieta Juana Viale con el ex presidente Mauricio Macri. La figura televisiva calificó la versión como falsa y manifestó su sorpresa por la repercusión que tomó el tema.

El enojo

Consultada durante la emisión, la diva se mostró molesta por la información que circuló en distintos medios de comunicación. “Es una vil mentira, un disparate, nada que ver. No sé de dónde salió eso”, expresó. Luego agregó que Viale se encuentra en pareja y que la versión carece de fundamento.

Marcelo Polino, invitado a la mesa, introdujo el tema al consultar por el impacto familiar. La Chiqui señaló que la situación generó enojo en la familia Tinayre-Viale y que el comentario afectó particularmente a quienes fueron mencionados.

Las acciones que tomarán

La presentadora también mencionó que la familia evaluó acciones judiciales contra quienes difundieron la versión. Según relató, los abogados de Viale habían analizado la posibilidad de avanzar con una demanda y luego el medio involucrado emitió un comunicado desmintiendo la información.

La desmentida de la histórica conductora se produjo en un contexto de fuerte circulación de rumores en redes sociales y en programas de espectáculos, donde la supuesta relación fue comentada durante la semana.