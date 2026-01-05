Julieta Poggio brilla en la temporada teatral de verano en Carlos Paz

La ex Gran Hermano, Julieta Poggio afianza su carrera de actriz en la temporada teatral de verano de Carlos Paz. Comparte cartelera con Pedro Alfonso y Viviana Saccone.
Julieta Poggio, ex Gran Hermano, atraviesa un destacado momento profesional durante la temporada teatral de verano en Carlos Paz, donde integra el elenco de la obra Corto circuito y consolida su crecimiento artístico sobre los escenarios. La actriz combina su trabajo en teatro con una fuerte presencia mediática y expresa su agradecimiento por el acompañamiento del público y por la posibilidad de seguir desarrollándose en el ámbito actoral.
La joven debutó el 26 de diciembre en el Teatro del Lago, en una comedia dirigida por Diego Ramos y protagonizada por Pedro Alfonso. El estreno se realiza ante una sala colmada y con una respuesta entusiasta del público, lo que marca un inicio auspicioso para la temporada. La obra, de tono humorístico y dinámica cambiante, cuenta además con un elenco integrado por Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Ana Paula Buljubasich.
Poggio destaca que Corto circuito representa una experiencia distinta a otros trabajos teatrales que realiza anteriormente. Explica que se trata de una puesta en constante evolución, con espacio para la improvisación y propuestas del elenco, lo que enriquece tanto a los personajes como al desarrollo de la obra. Ese proceso, según expresa, le permite aprender y crecer profesionalmente función tras función.
El vínculo con el público
La actriz resalta el contacto cercano con los espectadores en Carlos Paz, un destino donde el teatro ocupa un lugar central durante el verano. Señala que el público valora la propuesta artística y acompaña cada noche, generando un clima especial tanto dentro como fuera de la sala. Esa devolución se convierte, afirma, en una de las mayores satisfacciones de la temporada.
En cuanto al trabajo en equipo, Poggio subraya el buen clima entre los integrantes del elenco, a pesar de las diferencias generacionales. Asegura que el compañerismo y la buena energía se reflejan en escena y son percibidos por el público, fortaleciendo la experiencia teatral.
A sus 23 años, la actriz reconoce que aún le cuesta dimensionar el presente que atraviesa, aunque manifiesta sentirse agradecida por las oportunidades laborales que se le presentan. De cara al futuro, expresa su deseo de continuar vinculada al teatro y explorar nuevos proyectos de ficción, tanto en cine como en televisión, manteniendo un perfil activo y en permanente desafío profesional.