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Gran Hermano: reconocida actriz de los 90 ingresó en reemplazo de la Bomba Tucumana

Alejandra Majluf, es la nueva participante de Gran Hermano 2026. Tomó el lugar que dejó vacante Gladys "La Bomba Tucumana" tras su abandono de la competencia.

3 de Junio de 2026
Alejandra Majluf llegó a la casa de Gran Hermano
Alejandra Majluf llegó a la casa de Gran Hermano

Alejandra Majluf, es la nueva participante de Gran Hermano 2026. Tomó el lugar que dejó vacante Gladys "La Bomba Tucumana" tras su abandono de la competencia.

Alejandra Majluf ingresó este martes a Gran Hermano Generación Dorada como reemplazo de Gladys “La Bomba Tucumana” y expresó que “este año viene con todo porque es del signo de Acuario”.

 

Majluf es actriz, docente de teatro y conductora de televisión, y su desembarco en el reality de Telefe la lleva a ser conocida por una nueva generación teniendo en cuenta que su pico de popularidad lo obtuvo en la década de 1990.

En ese entonces, Alejandra se destacó por su estilo transgresor y fresco en una televisión que no era descontracturada como en la actualidad, por lo que podría decirse que ella sentó bases para los cronistas y movileros que vinieron posteriormente.

 

Majluf además interpretaba a un personaje llamado La Colada en sus coberturas para Fax, programa conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán entre marzo de 1991 y diciembre de 1992 por Canal 13, el cual se volvió mítico y se convirtió en el primer ganador de la historia del Premio Martín Fierro de Oro.

 

Clave de sol; Tato de América; Gerente de familia; Mi familia es un dibujo; Como pan caliente; Verano del 98; Tiempo final; Casi ángeles y Esperanza mía, fueron algunos de los programas de televisión donde trabajó; además de numerosas obras de teatro y en las películas Ay, Juancito (2004), Interior (2005), Eva y Lola (2010), Cruzadas (2011) y Delicia (2017).

 

“Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, declaró Alejandra en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa de la televisión.

 

Temas:

Gran Hermano reality Alejandra Majluf
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