Bajo el sol de la playa: los microbikinis que usó Alina Moine en sus vacaciones

La periodista y conductora Alina Moine se tomó unos días de descanso y volvió a captar la atención en redes sociales al compartir las microbikinis que eligió para disfrutar de sus vacaciones en la playa. A través de su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

En una de sus primeras apariciones, Moine apostó por un conjunto total black con textura brillosa. El traje de baño, de dos piezas, estuvo compuesto por un corpiño triangular y una bombacha colaless, una elección clásica que combinó con lentes de sol amarronados y una bandana roja en la cabeza, logrando un look relajado y moderno.

En otra de las imágenes, la periodista se mostró con una bikini estampada con dibujos geométricos en tonos rosa, gris y azul. El diseño incluyó un corpiño rectangular y una bombacha tipo culotte con tiritas colgantes a ambos lados de las caderas, aportando un estilo original y distintivo. Para completar el outfit, volvió a sumar una bandana roja, un accesorio que se repitió en varias de sus postales veraniegas, dio cuenta Todo Noticias.

El tercer look que compartió fue una bikini mixta: corpiño triangular en tono natural, anudado al cuello, combinado con una bombacha colaless roja lisa. En esta ocasión, Moine agregó un pañuelo de satén estampado en la cabeza y lentes de sol claros, aportando un toque de glamour al conjunto.

En el pie de foto que acompañó la publicación, la periodista escribió “Fin de vacaciones”, junto a emojis de sol y palmeras, dejando en claro que disfrutó intensamente de sus días de descanso, combinando relax y moda bajo el sol.