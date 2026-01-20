 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Bajo el sol de la playa: los microbikinis que usó Alina Moine en sus vacaciones

La periodista compartió en redes sociales una serie de imágenes desde la playa donde lució distintos modelos de microbikinis. Con estampas llamativas, texturas brillantes y combinaciones audaces, marcó tendencia en pleno descanso de verano.

20 de Enero de 2026
Alina Moine
Alina Moine

La periodista compartió en redes sociales una serie de imágenes desde la playa donde lució distintos modelos de microbikinis. Con estampas llamativas, texturas brillantes y combinaciones audaces, marcó tendencia en pleno descanso de verano.

La periodista y conductora Alina Moine se tomó unos días de descanso y volvió a captar la atención en redes sociales al compartir las microbikinis que eligió para disfrutar de sus vacaciones en la playa. A través de su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

 

En una de sus primeras apariciones, Moine apostó por un conjunto total black con textura brillosa. El traje de baño, de dos piezas, estuvo compuesto por un corpiño triangular y una bombacha colaless, una elección clásica que combinó con lentes de sol amarronados y una bandana roja en la cabeza, logrando un look relajado y moderno.

Alina Moine
Alina Moine

 

 

Alina Moine
Alina Moine

En otra de las imágenes, la periodista se mostró con una bikini estampada con dibujos geométricos en tonos rosa, gris y azul. El diseño incluyó un corpiño rectangular y una bombacha tipo culotte con tiritas colgantes a ambos lados de las caderas, aportando un estilo original y distintivo. Para completar el outfit, volvió a sumar una bandana roja, un accesorio que se repitió en varias de sus postales veraniegas, dio cuenta Todo Noticias.

 

El tercer look que compartió fue una bikini mixta: corpiño triangular en tono natural, anudado al cuello, combinado con una bombacha colaless roja lisa. En esta ocasión, Moine agregó un pañuelo de satén estampado en la cabeza y lentes de sol claros, aportando un toque de glamour al conjunto.

Alina Moine
Alina Moine

En el pie de foto que acompañó la publicación, la periodista escribió “Fin de vacaciones”, junto a emojis de sol y palmeras, dejando en claro que disfrutó intensamente de sus días de descanso, combinando relax y moda bajo el sol.

Temas:

Instagram Alina Moine
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso