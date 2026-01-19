Romance inesperado: Juan Román Riquelme estaría saliendo con Julieta Ortega

El nombre de Juan Román Riquelme reapareció en la agenda del espectáculo luego de que surgieran rumores que la actriz Julieta Ortega estaría iniciando una relación con el dirigente. La versión se instaló durante el fin de semana y, según mencionaron en el estudio, él habría sido visto retirándola de su domicilio en Palermo.

La información fue replicada en redes sociales y retomada por diferentes sitios, donde confluyeron la mirada futbolera sobre el presidente del Xeneize y el interés del público por las noticias de celebridades.

Ortega negó el romance pero dejó una respuesta abierta

Consultada por la Agencia Noticias Argentinas, Ortega negó que exista vínculo sentimental y manifestó sorpresa por la noticia. Explicó que se encuentra en Mar del Plata realizando temporada teatral, lo que volvió poco probable el escenario mencionado al aire.

“No es cierto”, afirmó inicialmente. Luego añadió que le generaba pudor referirse públicamente a una persona con la que, sostuvo, no mantiene relación. Sin embargo, cuando la producción indagó especialmente sobre la presunta visita en vehículo, la actriz dudó y el cronista marcó esa vacilación como el punto que mantuvo viva la especulación en el programa.

Riquelme y Julieta Ortega.

Una anécdota del pasado volvió a circular

Durante el ciclo televisivo recordaron una entrevista de 2014 en la que Ortega relató que su hijo Benito era hincha de Juan Román Riquelme y llegó a bromear con la idea de que ella se casara con el ex futbolista. Si bien se trató de un comentario en tono ligero, el fragmento se viralizó nuevamente y contribuyó al clima de curiosidad mediática.

En declaraciones recientes, la actriz explicó que transita una etapa personal enfocada en la tranquilidad, aunque no descartó la posibilidad de enamorarse si la situación aparece de manera inevitable.

Por el momento, desde el entorno de Ortega no ampliaron la información y Juan Román Riquelme no realizó comentarios públicos. El episodio quedó en el terreno de los rumores televisivos, una desmentida y un matiz que alimentó el debate en redes.