Boca se refuerza para la Libertadores: ¿cuáles son los dos apuntados por Riquelme?

La dirigencia de Boca no quiere perder tiempo en el mercado de pases. Con la Copa Libertadores como objetivo central de la temporada 2026, Juan Román Riquelme y su mesa de fútbol avanzan en la incorporación de nuevos nombres tras dejar encarrilado el arribo del colombiano Marino Hinestroza, cuyo anuncio oficial es inminente.

Riquelme había puesto a Hinestroza como prioridad desde mediados del año pasado y la operación se cerró en torno a los cinco millones de dólares. Con ese frente prácticamente resuelto, la atención se concentra en dos futbolistas de San Lorenzo: Alexis Cuello y Gastón Hernández.

Hinestroza es el primer refuerzo, aunque no está confirmado oficialmente. Foto: Archivo.

Negociación abierta por Cuello

El delantero de 24 años fue uno de los apuntados más tempranos del mercado. Después de un impasse generado por la postura inicial de San Lorenzo, las conversaciones entre clubes retomaron ritmo esta semana y el optimismo volvió a crecer del lado de La Ribera.

La propuesta de Boca es adquirir el 60% de la ficha, mientras que en Boedo pretenden una cifra cercana a los tres millones de dólares netos.

Palermo elogió públicamente al atacante en 2025, algo que fortaleció el interés dirigencial. En el Consejo entienden que Cuello puede agregar desequilibrio y profundidad en una zona que quedó corta en el último semestre.

Gastón Hernandez y Alexis Cuello. Foto: Archivo.

Hernández, un frente más complejo

La situación de Gastón Hernández es distinta. Capitán y pieza relevante del Ciclón, el defensor de 26 años apareció como una opción real luego de que su entorno acercara el nombre al club xeneize. La negociación lleva semanas quieta por falta de aprobación dirigencial en San Lorenzo, lo que impide avanzar hacia un acuerdo formal.

Desde Boca consideran que el marcador central puede ofrecer liderazgo y salida limpia, dos atributos que Riquelme valora para afrontar un calendario exigente en Copa.

La Libertadores como hoja de ruta

El primer amistoso de la temporada será ante Millonarios, este miércoles desde las 19, con un homenaje al técnico Miguel Ángel Russo en La Bombonera. Úbeda no podrá contar con Battaglia, Palacios ni Cavani, aunque ya planifica un equipo competitivo para el inicio del año.

Mientras tanto, el tablero del mercado sigue en movimiento. Con Hinestroza en puerta y dos negociaciones en marcha, Boca intenta reforzarse con claridad: elevar el techo futbolístico para competir en el torneo internacional más importante del continente.