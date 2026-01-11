Mercado de pases en Boca: Blondel volvió a entrenarse y San Pablo busca a Zenón

Lucas Blondel volvió a entrenarse con el plantel profesional de Boca tras perder terreno en 2025, mientras que Kevin Zenón fue sondeado por San Pablo, que inició gestiones para incorporarlo a préstamo en el mercado de pases.
El mercado de pases de Boca Juniors registró novedades durante la pretemporada 2026, con la reincorporación de Lucas Blondel a los entrenamientos del plantel profesional y el interés formal de San Pablo de Brasil por el mediocampista Kevin Zenón, quien tiene contrato vigente con el club hasta fines de 2028.
Sin un anuncio oficial, la presencia de Blondel en el grupo principal quedó confirmada a través de imágenes difundidas por las redes oficiales de Boca, donde se lo observó entrenando a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza. El lateral derecho había sido enviado a trabajar con la Reserva tras perder consideración durante la temporada 2025.
El regreso del defensor se produjo en un contexto de cambios en su sector, luego de la salida de Luis Advíncula a Alianza Lima de Perú. Con ese movimiento, la competencia en el lateral derecho quedó reducida, ya que Juan Barinaga era el único futbolista que se desempeñaba habitualmente en esa posición, publicó Clarín.
Blondel había pasado de disputar el puesto y ser citado por la Selección de Suiza a quedar relegado en la consideración técnica. Durante el Clausura 2025 solo integró el banco de suplentes en tres partidos y su último encuentro oficial fue en mayo, frente a Independiente, por los cuartos de final del Torneo Apertura.
En ese período, el futbolista también sumó minutos en la Reserva durante el Torneo Proyección, certamen en el que Boca se consagró campeón tanto del Clausura como del Trofeo de Campeones. Además, su continuidad había sido puesta en duda tras sondeos de Independiente y Argentinos Juniors.
En la actual pretemporada, Blondel sumó un nuevo competidor en el puesto con el regreso de Marcelo Weigandt, quien volvió tras su préstamo en Inter Miami, equipo con el que se consagró campeón de la MLS. La definición sobre el futuro del lateral aún no fue comunicada oficialmente.
Interés brasileño por Kevin Zenón
En paralelo, el futuro de Kevin Zenón comenzó a generar movimientos en el mercado internacional. El mediocampista de 24 años, surgido de Unión de Santa Fe, había recibido una oferta del Alavés, dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, aunque en los últimos días apareció una nueva opción desde Brasil.
Según informó el portal Globo Esporte, San Pablo inició contactos con la dirigencia de Boca y con el representante del jugador para avanzar en una posible cesión. El club paulista, dirigido por el argentino Hernán Crespo, disputará la Copa Sudamericana 2026 y busca reforzar su mediocampo.
La propuesta que analizó San Pablo contempló un préstamo con una compensación económica, aunque hasta el momento no se informó un acuerdo definitivo entre las partes. Zenón tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2028 y fue una de las incorporaciones destacadas en mercados anteriores.
Las próximas semanas serán determinantes para definir tanto la continuidad de Blondel en el plantel profesional como el futuro de Zenón, en un mercado de pases que comenzó a mostrar movimientos concretos en Boca de cara a la temporada 2026.