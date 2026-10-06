“El karma funciona siempre”: el mensaje de la mamá de Tini Stoessel tras las versiones sobre la boda

La familia de Tini Stoessel quedó en el centro de las noticias de espectáculos después de que LAM difundiera versiones sobre quiénes asistirían a la boda de la cantante. En ese contexto, su madre, Mariana Muzlera, publicó una frase en Instagram que fue vinculada por usuarios con lo informado en el programa.

“El karma funciona siempre”, escribió Muzlera en una historia. La publicación no incluyó nombres ni una explicación sobre el motivo del mensaje, por lo que no permite establecer a quién estaba dirigido.

Según informó TN, algunos usuarios interpretaron que la frase era una respuesta a Ángel de Brito y al equipo de LAM. Esa lectura circuló en redes sociales, aunque la madre de la artista no confirmó que estuviera aludiendo al ciclo de América.

Las versiones sobre la boda

En el programa, De Brito aseguró que los padres y el hermano de Tini Stoessel no habían sido invitados al casamiento. El conductor también dio una fecha para la celebración: “Tini se casa el 19 de diciembre”.

La información fue presentada por LAM en medio de las versiones sobre diferencias familiares. El material difundido no incluye una confirmación de la cantante o de sus familiares acerca de las invitaciones.

Por ese motivo, las afirmaciones sobre la ausencia de los padres y el hermano deben atribuirse al programa. La historia publicada por Muzlera tampoco confirmó ni desmintió esos datos.

El viaje que mencionó Ángel de Brito

De Brito agregó que la familia tendría previsto viajar a Japón pocos días antes de la boda. “El 15 de diciembre se suben a un avión y se van a Japón”, sostuvo al describir los supuestos planes de los padres y el hermano de la artista.

El conductor vinculó ese viaje con la situación familiar, pero esa interpretación también corresponde a su relato. No se difundió en la información disponible una explicación directa de los involucrados sobre esos presuntos planes.

La publicación de la madre de Tini Stoessel sumó repercusiones a esas versiones. Hasta el momento, la frase es el único contenido concreto del mensaje: no identifica destinatarios ni permite afirmar que haya sido una respuesta a LAM o una referencia a la boda.