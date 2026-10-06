El colegio Don Bosco celebra su Semana Salesiana con actividades para compartir y fortalecer los vínculos

REDACCIÓN ELONCE
La institución de Paraná desarrolla distintas actividades deportivas, culturales y sociales con la participación de los estudiantes. El objetivo es fortalecer los valores del carisma salesiano y promover el encuentro entre compañeros.
La Semana Salesiana del colegio Don Bosco reúne a los estudiantes en distintas actividades deportivas, culturales y sociales que buscan fortalecer la convivencia y transmitir los valores vinculados con el carisma salesiano. La propuesta se desarrolla durante octubre y tiene una participación activa de toda la comunidad educativa.
El rector de la institución, Ezequiel Gómez, explicó a Elonce que la actividad es esperada durante todo el año por los alumnos y que desde el año pasado comenzaron a introducir modificaciones para acercarla progresivamente a los valores de la congregación.
"Buscamos acercarnos cada vez más al carisma salesiano, con cambios que van a llevar su tiempo, pero en algún momento hay que comenzar con cuestiones que nos acerquen más a los valores", señaló.
Una semana para compartir y crecer
Gómez explicó que el carisma salesiano busca generar espacios de encuentro para los jóvenes. "Es estar cerca de los jóvenes, que puedan tener un espacio donde compartir, donde crecer como personas y que los oriente hacia un proyecto de vida, en un ámbito comunitario de paz, solidaridad y generosidad", sostuvo.
En esta edición, las actividades fueron organizadas en diferentes etapas. La jornada deportiva ocupa uno de los primeros espacios y fue dividida entre los ciclos básico y superior, mientras que las propuestas culturales y sociales continuarán durante la próxima semana.
La Semana Salesiana tiene además una historia dentro de la institución. Según explicó el rector, comenzó entre 2004 y 2005 y con el paso de los años fue modificando sus fechas y modalidades, hasta consolidarse como una actividad que se prepara durante todo el ciclo lectivo.
Deporte, cultura y trabajo en equipo
Una de las modificaciones implementadas este año tiene que ver con la organización de los grupos. En lugar de competir por divisiones individuales, los estudiantes fueron reunidos en grupos paralelos, como los dos primeros años juntos y los dos segundos años.
El propósito es que los alumnos puedan desarrollar distintas habilidades fuera de las actividades habituales del aula y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos con sus compañeros.
"Queremos que los chicos puedan desplegar todas sus habilidades, pero compartiendo con sus compañeros y descubriendo que hay un otro, que tiene sus riquezas y que también puede aportar mucho a la vida personal y comunitaria", afirmó Gómez.
Las actividades continuarán durante la próxima semana con propuestas culturales y sociales y tendrán su cierre el viernes. De esta manera, la institución busca que la Semana Salesiana sea una instancia de encuentro, participación y aprendizaje compartido, además de una celebración tradicional del colegio Don Bosco.