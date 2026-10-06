Una cirugía inédita en hospital público evitó una traqueostomía a un recién nacido

El bebé nació en Reconquista con una condición que comprometía seriamente su respiración. En el Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe realizaron por primera vez una intervención que permitió ampliar su vía aérea y evitar una traqueostomía. Hoy tiene cuatro meses y está en su casa.
Emiliano tenía apenas 20 días cuando fue sometido a una cirugía inédita en Santa Fe que permitió ampliar su vía aérea y evitar una traqueostomía. Había nacido en Reconquista con serias dificultades respiratorias y fue derivado al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde un equipo encabezado por el cirujano maxilofacial Gonzalo Pucheta realizó la intervención.
El bebé presentaba una secuencia de Pierre Robin, condición caracterizada en su caso por una mandíbula pequeña y retraída que provocaba que la lengua se desplazara hacia atrás y obstruyera la vía aérea.
Hoy, cuatro meses después de aquella operación, Emiliano se encuentra en su casa junto a su familia. Su mamá, Yanina, recordó el momento en que debió decidir si aceptaba una intervención que nunca se había realizado en Santa Fe.
“Cuando me dijo que si me animaba lo operaba, dije que sí, sin dudarlo”, contó a Aire de Santa Fe.
Las dificultades comenzaron al nacer
Emiliano nació en Reconquista y desde sus primeros momentos presentó problemas para respirar. Inicialmente recibió oxígeno, pero su cuadro se complicó y debió ser intubado.
Los médicos explicaron a su familia que tenía la mandíbula pequeña y retraída, la lengua desplazada hacia atrás y el paladar blando fisurado.
Luego de los estudios correspondientes, se confirmó que presentaba una secuencia de Pierre Robin.
“Al tener mucho más chiquita y retraída su mandíbula, su lengua caía hacia atrás y hacía como una tapita sobre la tráquea. Eso hacía que no entrara aire a sus pulmones”, explicó Yanina.
A los ocho días de vida, el bebé fue trasladado desde Reconquista hasta el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.
Doce días después, cuando tenía apenas 20 días de vida, ingresó al quirófano.
Dos alternativas para que Emiliano pudiera respirar
El cirujano maxilofacial Gonzalo Pucheta explicó que frente al cuadro existían dos caminos posibles.
Una alternativa consistía en mantener la intubación y posteriormente realizar una traqueostomía. La segunda posibilidad era efectuar una distracción osteogénica mandibular.
El equipo médico optó por esta última técnica.
El procedimiento consiste en realizar una sección controlada de la mandíbula y colocar dispositivos de titanio que permiten elongar progresivamente el hueso.
Al avanzar la mandíbula, se busca liberar y ampliar la vía aérea para que el paciente pueda respirar por sus propios medios.
“Dije que sí, sin dudarlo”
La técnica ya era estudiada por profesionales del Hospital Alassia, pero nunca se había aplicado allí en un paciente con estas características.
Para concretar la operación también fue necesario gestionar los materiales específicos.
Pucheta destacó el acompañamiento de las autoridades hospitalarias, del Ministerio de Salud y de las diferentes áreas que participaron de la intervención.
Para Yanina, en cambio, hubo una decisión mucho más personal: confiar en el profesional que le ofrecía una alternativa para su hijo.
“Confié en él y hasta el día de hoy tengo la misma confianza. Y se lo volvería a dar una y mil veces para que lo opere el doctor Pucheta”, expresó.
La cirugía permitió evitar una traqueostomía
La intervención consiguió ampliar la vía aérea de Emiliano y permitió evitar la traqueostomía.
Pucheta explicó que este tipo de patologías son poco frecuentes y que, ante cuadros similares, los pacientes habitualmente requieren una traqueostomía o deben ser derivados a centros de Buenos Aires.
Por ese motivo, la experiencia realizada en el Hospital Alassia representa también una nueva posibilidad para el abordaje de futuros pacientes en Santa Fe.
“Es un punto de partida para poder solucionar este tipo de patologías en el hospital”, destacó el especialista.
El equipo que estuvo detrás de la operación
La cirugía requirió la participación coordinada de profesionales de diferentes especialidades.
Desde que Emiliano llegó al hospital intervinieron los equipos de Neonatología y Enfermería. Para la operación se sumaron profesionales de Anestesiología, quirófano y otras áreas.
Uno de los desafíos fue precisamente administrar anestesia general a un bebé que tenía solamente 20 días.
Pucheta remarcó la preparación necesaria para concretar una cirugía de esas características y destacó la capacidad profesional existente dentro del establecimiento.
“Hay un recurso humano formidable”, afirmó.
Para Yanina, el acompañamiento recibido durante aquellas semanas también resultó fundamental.
“Estoy agradecida una vida entera con todo”, expresó al recordar al cirujano y a los profesionales de Enfermería, Neonatología y las demás áreas que atendieron a su hijo.
Emiliano tiene cuatro meses y está en su casa
Después de atravesar sus primeras semanas entre estudios, internaciones y una compleja cirugía, Emiliano pudo regresar con su familia.
Actualmente tiene cuatro meses, se encuentra bien y está cada vez más activo.
Su mamá incluso envió recientemente una fotografía al doctor Pucheta porque advirtió que la retracción de la mandíbula ya no resultaba tan evidente.
El especialista explicó que esperan que el niño no necesite una nueva intervención, aunque deberá continuar bajo seguimiento médico mientras crece.
La cotidianeidad de la familia también cambió. Durante la entrevista en la que recordó aquellos difíciles primeros días, Yanina contó que Emiliano dormía tranquilamente y que poco después comenzó a despertarse para pedir su mamadera.
Una escena cotidiana que cuatro meses atrás parecía distante, cuando el recién nacido luchaba para poder respirar. “Confié en él y hasta el día de hoy tengo la misma confianza. Y se lo volvería a dar una y mil veces que lo opere”, resumió su mamá.