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La salud de Mirtha Legrand: informaron avances en su rehabilitación, aunque sigue internada

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora de 99 años permanece en una habitación común y continúa con su recuperación kinesiológica. Si no se producen cambios, la institución difundirá una nueva actualización el miércoles.

5 de Octubre de 2026
Mirtha Legrand.
Mirtha Legrand.

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora de 99 años permanece en una habitación común y continúa con su recuperación kinesiológica. Si no se producen cambios, la institución difundirá una nueva actualización el miércoles.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y presenta una evolución favorable, según el parte médico difundido este lunes 5 de octubre. La conductora de 99 años permanece hospitalizada desde el 18 de septiembre y sigue avanzando en su rehabilitación.

 

La actualización indica que se encuentra en una habitación común. El documento describe progresos en su recuperación, aunque no anuncia una fecha de alta ni precisa cuánto tiempo más deberá permanecer en el centro médico.

 

 

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común, y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, señala el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

 

La recuperación continúa durante la internación

 

El avance de la rehabilitación kinesiológica es uno de los puntos destacados en el informe de este lunes. La institución confirmó que la conductora continúa con ese proceso mientras permanece bajo atención médica.

 

El parte anterior, difundido el viernes 2 de octubre, había señalado que estaba “en proceso de recuperación para poder volver a su casa”. En aquella actualización también se había informado que recibía seguimiento kinésico, nutricional y clínico.

 

 

El nuevo comunicado mantiene la descripción de una evolución favorable y agrega que continúa progresando en su rehabilitación. Hasta el momento, no se informó cuándo podría concretarse el regreso de Mirtha Legrand a su domicilio.

 

Cuándo se conocerá el próximo parte

 

El Sanatorio Mater Dei anticipó que, de no mediar cambios, difundirá una nueva actualización el miércoles 7 de octubre. Esa es la próxima fecha prevista para comunicar oficialmente cómo continúa su recuperación.

La institución también incluyó un mensaje de agradecimiento por el acompañamiento recibido durante la internación. “Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido”, expresa el documento.

 

Mientras se espera el próximo informe, Mirtha Legrand seguirá internada en una habitación común y continuará su rehabilitación kinesiológica. La información oficial de este lunes confirma los avances en su cuadro clínico, sin anunciar todavía el alta médica.

Temas:

Mirtha Legrand salud
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