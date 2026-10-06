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Paraná Intervención en la red sanitaria

Hay corte de tránsito en calle Bavio por trabajos en la red cloacal y socavón en la calzada

Personal municipal trabaja este martes en calle Bavio, entre Italia y Libertad, donde se detectó un hundimiento del pavimento. Recomendaron utilizar vías alternativas.

6 de Octubre de 2026
Intervención en la red sanitaria
Intervención en la red sanitaria

Personal municipal trabaja este martes en calle Bavio, entre Italia y Libertad, donde se detectó un hundimiento del pavimento. Recomendaron utilizar vías alternativas.

Personal municipal de Paraná realiza este martes trabajos sobre la red del servicio cloacal en calle Ernesto Bavio, entre Italia y Libertad, donde se detectó un hundimiento de la calzada asfáltica. Debido a la intervención, se dispuso el corte total del tránsito vehicular en ese tramo.

 

Las tareas incluyen el descubrimiento y la verificación del estado de la cañería colectora, además de la revisión de los servicios sanitarios correspondientes a los frentistas.

 

De acuerdo con los primeros relevamientos técnicos, el hundimiento podría estar relacionado con la necesidad de adecuar la vinculación entre las infraestructuras de los sistemas sanitarios y pluviales.

 

Excavaciones para determinar el origen del problema

Durante las primeras horas de este martes se planificaron trabajos de excavación para localizar y solucionar una posible avería en la red pública del sistema de desagüe cloacal.

 

La intervención contempla además la eventual reparación de conexiones domiciliarias que pudieran estar afectadas y los trabajos necesarios para resolver el socavón existente sobre la calzada.

 

Mientras duren las tareas, calle Bavio permanecerá totalmente cortada al tránsito entre Italia y Libertad.

Desde el municipio solicitaron a los automovilistas circular con precaución por las inmediaciones de la obra. Además, recomendaron utilizar vías alternativas para evitar demoras y congestionamientos en el sector mientras continúen los trabajos.

Temas:

calle Bavio Tránsito corte de tránsito Red cloacal
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