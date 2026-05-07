Prestación por desempleo: quiénes la cobran y cuánto paga ANSES

La Prestación por desempleo volvió a actualizarse en mayo de 2026 luego del incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), una modificación que impacta directamente sobre los montos que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida busca sostener el poder adquisitivo de quienes perdieron su empleo formal en medio de un escenario económico marcado por la inflación y la caída del empleo registrado.

Con esta actualización, ANSES elevó tanto el piso como el techo de la asistencia económica destinada a trabajadores desempleados. El nuevo esquema comenzará a regir con los pagos correspondientes al mes de mayo y beneficiará a miles de personas que actualmente dependen de esta ayuda estatal mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.

Además del pago mensual, la Prestación por desempleo mantiene otros beneficios importantes para los titulares, como la continuidad de la cobertura de obra social y el acceso a asignaciones familiares. Desde el organismo remarcaron que estas herramientas buscan ofrecer una red de contención durante el período de búsqueda de empleo.

Cuánto se cobra por la Prestación por desempleo

De acuerdo con la normativa vigente, el monto de la Prestación por desempleo se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta percibida por el trabajador durante los últimos seis meses de actividad laboral.

Sin embargo, ese cálculo se encuentra sujeto a límites mínimos y máximos establecidos por ANSES. Tras la actualización de mayo de 2026, el monto máximo de la prestación quedó fijado en $363.000, mientras que el mínimo asciende aproximadamente a $181.500.

Foto: Archivo Elonce.

El nuevo esquema garantiza que ningún beneficiario cobre menos del 50% del tope máximo dispuesto por el sistema. La actualización responde directamente a la suba del Salario Mínimo, mecanismo que determina automáticamente la recomposición de distintas prestaciones sociales vinculadas al empleo formal.

Desde ANSES explicaron que el objetivo es mantener cierta proporcionalidad entre los ingresos de los trabajadores activos y quienes atraviesan una situación de desempleo involuntario. En ese sentido, la asistencia funciona como un ingreso transitorio hasta lograr una nueva inserción laboral, señaló Iprofesional.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Prestación por desempleo está destinada exclusivamente a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al empleado.

Para acceder, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años previos al despido. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se exige haber trabajado al menos 90 días en el último año.

Foto: Archivo Elonce.

Otro requisito clave es no contar con otro empleo registrado al momento de iniciar el trámite. Además, ANSES recuerda que la solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Si el trámite se realiza fuera de ese plazo, el organismo puede aplicar descuentos proporcionales en la cantidad de cuotas otorgadas.

La duración del beneficio depende directamente del tiempo de aportes acumulados por el trabajador. Quienes registren entre seis y once meses de aportes accederán a dos cuotas, mientras que quienes hayan aportado durante más de 36 meses podrán cobrar hasta 12 cuotas mensuales.

Beneficios adicionales y extensión para mayores de 45 años

Uno de los aspectos destacados del programa es que los beneficiarios mayores de 45 años tienen derecho a solicitar una extensión automática de seis meses adicionales de cobro una vez finalizado el período inicial.

Además, durante todo el tiempo en que perciben la Prestación por desempleo, los titulares continúan contando con cobertura médica y pueden seguir cobrando asignaciones familiares en caso de corresponder.

ANSES considera que esta herramienta resulta fundamental para amortiguar el impacto económico y social de la pérdida de empleo formal, especialmente en un contexto de desaceleración económica y dificultades para acceder a nuevas oportunidades laborales.

Por ese motivo, el organismo continúa actualizando periódicamente los valores de la prestación de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo y otros indicadores económicos.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

Junto con la actualización de montos, ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para los titulares de la Prestación por desempleo.

El cronograma comenzará el 22 de mayo y se extenderá hasta el 29 del mismo mes, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro y verificar el estado del trámite ingresando a la plataforma “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social.