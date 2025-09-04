Niñeras y cuidadores de adultos: cuánto cobran con bono y aumento en septiembre

En septiembre de 2025, las niñeras y cuidadores de adultos reciben un aumento del 1% y un bono extraordinario que compensa los meses sin ajustes previos. La medida busca recomponer ingresos tras un semestre sin paritarias y alcanza tanto a quienes trabajan por hora como a quienes lo hacen en modalidad mensual.

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro. Este esquema diferencia los ingresos en función de la modalidad de contratación, con cifras que se ajustan a la intensidad horaria y la carga laboral.

El incremento para las niñeras y cuidadores de adultos combina el ajuste del 1% en septiembre, en los salarios con una suma no remunerativa. Aplica tanto a quienes trabajan por hora como a los que tienen esquema mensual.

Valores de referencia publicados por el sindicato

Aunque el acuerdo paritario aún no fue homologado por el Gobierno, la Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) publicó los valores de referencia que sirven como guía hasta la próxima negociación.

En este sentido, se aclaró que estos montos funcionan como referencia de pago, hasta que se concrete una nueva negociación. De esta manera, los empleadores cuentan con una base sobre la cual calcular los sueldos correspondientes a septiembre.

El objetivo es garantizar que las trabajadoras y trabajadores del sector perciban ingresos que reflejen el incremento pactado, mientras se aguarda la resolución oficial que le otorgue carácter legal al acuerdo salarial.

Cuidadores de adultos. Archivo

Escalas salariales por hora y por mes

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales, las escalas quedaron definidas de la siguiente manera:

Con retiro: $3.293,99 por hora

Sin retiro: $3.683,21 por hora

En tanto, los salarios mensuales para quienes cumplen 24 horas o más semanales se fijaron en:

Mensual con retiro : $416.485,63

Mensual sin retiro : $464.129,59

Estas cifras aplican a los trabajadores bajo el régimen de la ley n° 26.844, calculándose de manera proporcional a las horas realmente trabajadas. Cabe destacar que los montos indicados corresponden únicamente al salario básico; el empleador debe añadir los pagos por antigüedad, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.

El bono extraordinario y la registración en ARCA

Además del aumento salarial, se estableció un bono extraordinario que se paga una única vez en julio, agosto y septiembre de 2025. Los montos dependen de la carga horaria:

Hasta 12 horas semanales: $4.000

12 a 16 horas: $6.000

Más de 16 horas y personal sin retiro : $9.500

Por otra parte, se recuerda que todos los empleadores deben inscribir a sus trabajadores en ARCA, sin importar modalidad o cantidad de horas. El registro se hace de forma virtual con clave fiscal.

En el trámite se cargan los datos del empleado, domicilio, tipo de trabajo, horas semanales, remuneración y domicilio laboral, verificándose la información antes de finalizar. Este procedimiento es obligatorio y garantiza el acceso de los trabajadores a sus derechos laborales, aportes previsionales y cobertura de salud.

