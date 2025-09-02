 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Para hogares sin gas natural

Programa Hogar ANSES para el gas envasado: requisitos y fechas de pago confirmadas

El Programa Hogar cubre gran parte del valor de una garrafa de 10 kilos para familias sin conexión de gas natural. Subsidio de ANSES para hogares sin gas natural. Fechas de pago y requisitos vigentes para cobrar el Programa Hogar en septiembre de 2025.

2 de Septiembre de 2025
Pago del Programa Hogar.
Pago del Programa Hogar. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

El Programa Hogar, implementado por ANSES junto a la Secretaría de Energía, continúa en septiembre de 2025 para apoyar a los hogares de bajos ingresos que no cuentan con conexión de gas.

Se trata de un subsidio que cubre el 80% del costo de una garrafa de 10 kilos para familias que no tienen conexión a la red de gas natural.

 

El beneficio se deposita de forma directa y mensual, junto con otros pagos del organismo, siguiendo un calendario según la terminación del DNI.

El Programa Hogar, que garantiza el abastecimiento de garrafas a un precio accesible, auxilia a 2.103.708 beneficiarios.

 

Las fechas de cobro dependen de la terminación del DNI:

 

DNI 0: miércoles 10 de septiembre

DNI 1: jueves 11

DNI 2: viernes 12

DNI 3: lunes 15

DNI 4: martes 16

DNI 5: miércoles 17

DNI 6: jueves 18

DNI 7: viernes 19

DNI 8: lunes 22

DNI 9: martes 23

 

Requisitos

Este mes, el acceso al Programa Hogar requiere cumplir con requisitos de ingresos y condiciones específicas para garantizar que el subsidio llegue a los hogares que más lo necesitan.

 

Los requisitos incluyen no tener conexión de gas natural, no superar los 2 SMVM de ingresos mensuales (3 SMVM si hay una persona con CUD) y cumplir condiciones especiales en provincias patagónicas, donde el tope aumenta a 2,8 o 4,2 SMVM según corresponda.

 

El monto del subsidio varía según la zona, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año, con aumentos durante los meses fríos y garrafas adicionales en localidades de “bajo cero” o incluidas en la Ley 27.637.

Temas:

Anses Programa Hogar garrafas gas gas envasado requisitos
