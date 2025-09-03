Volver al Trabajo y Acompañamiento Social: fecha de cobro y monto en septiembre

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer las fechas de pago y los montos correspondientes a septiembre 2025 de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que reemplazan al ex Potenciar Trabajo. Ambos planes buscan fortalecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es la encargada de liquidar los pagos, mientras que la gestión de los programas corresponde a distintas dependencias del Ministerio.

Cuándo se cobra y de cuánto es el monto

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó que los titulares de ambos programas cobrarán el viernes 5 de septiembre. En algunos casos, el dinero podría acreditarse uno o dos días después por cuestiones administrativas.

Tanto para Volver al Trabajo como para Acompañamiento Social, el monto a cobrar en septiembre será de $78.000. La cifra no ha registrado aumentos recientes, ya que la asistencia no se ajusta de manera mensual.

A quiénes corresponde cada programa

-Volver al Trabajo: dirigido a personas de entre 18 y 49 años que fueron transferidas desde Potenciar Trabajo. Se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

-Acompañamiento Social: destinado a mayores de 50 años y a mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años. Está a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo

Los beneficiarios pueden verificar si acceden al cobro de septiembre a través de:

-Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES.

-Colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.

-Seleccionar el apartado “Mis cobros”.

-Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso.

Reclamos por falta de pago

En caso de no percibir el beneficio, los reclamos deben realizarse según el programa correspondiente:

Volver al Trabajo:

-Teléfonos: 0800-666-4100 o 0800-222-2220.

-Correo electrónico: consultas@trabajo.gob.ar

Acompañamiento Social:

-Línea gratuita: 0800-222-3294.

Objetivo de los programas

El programa Volver al Trabajo busca mejorar la empleabilidad de trabajadores informales mediante capacitaciones y oportunidades laborales. En tanto, Acompañamiento Social promueve la inclusión y autonomía de los sectores más vulnerables, brindando apoyo a familias con necesidades específicas.

Con el cobro confirmado para el 5 de septiembre, ambos planes continúan siendo un sostén económico clave para miles de familias en todo el país.